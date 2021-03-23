Galatasaray'dan transfer hamlesi: 10 numara sol bek geliyor!

İngiliz basını Galatasaray için flaş bir transfer iddiası öne sürdü. Yeni sezon için transfer çalışmalarını şimdiden yürütmeye başlayan sarı-kırmızılılarda, kiralık sözleşmesi bitecek olan Marcelo Saracchi'nin yerine yeni bir isim düşünülüyor. Fatih Terim ve ekibi Saracchi'nin sık sık sakatlanması nedeniyle yola devam edilmemesi gerektiği kararını verirken, sol bek için yeni aday İngiltere Premier Lig'de bulundu.