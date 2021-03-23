24 Mart 2021, Çarşamba
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Galatasaray'dan transfer hamlesi: 10 numara sol bek geliyor!

'da flaş transfer gelişmesi... Yeni sezon için yapılacak transferlerin çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da yeni bir isim daha gündeme geldi. Bu sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılar, yeni sol bekini 'de buldu. basınının iddiasına göre, 'da forma giyen Ezgjan Alioski, Galatasaray ile ön sözleşme imzaladı.

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Giriş Tarihi: 23.03.2021
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Galatasaray'dan transfer hamlesi: 10 numara sol bek geliyor!

İngiliz basını Galatasaray için flaş bir transfer iddiası öne sürdü. Yeni sezon için transfer çalışmalarını şimdiden yürütmeye başlayan sarı-kırmızılılarda, kiralık sözleşmesi bitecek olan Marcelo Saracchi'nin yerine yeni bir isim düşünülüyor. Fatih Terim ve ekibi Saracchi'nin sık sık sakatlanması nedeniyle yola devam edilmemesi gerektiği kararını verirken, sol bek için yeni aday İngiltere Premier Lig'de bulundu.

Galatasaray'dan transfer hamlesi: 10 numara sol bek geliyor!

Premier Lig'de Leeds United forması giyen Kuzey Makedonyalı sol bek oyuncusu Ezgjan Alioski, bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

Galatasaray'dan transfer hamlesi: 10 numara sol bek geliyor!

Leeds United ile yapılan sözleşme görüşmelerinde sonuç çıkmazken, İngiliz basınınından Football Insider'a göre, Galatasaray yönetimi oyuncu ile anlaştı.

Galatasaray'dan transfer hamlesi: 10 numara sol bek geliyor!

Sezon sonu için Alioski ile söz kesen sarı-kırmızılılar, Saracchi'nin yerine 29 yaşındaki oyuncuyu düşünüyor.

Galatasaray'dan transfer hamlesi: 10 numara sol bek geliyor!

10 NUMARA GİYİYOR

Sol bekte oynamasına rağmen forma numarasının '10' olmasıyla dikkat çeken Kuzey Makedonyalı oyuncu Alioski, orta sahanın solu ve sol kanat bölgelerinde de forma giyebiliyor.

Galatasaray'dan transfer hamlesi: 10 numara sol bek geliyor!

Leeds United'da forma giydiği 162 maçta 22 gol ve 16 asist yapan Alioski, hücum katkısıyla dikkat çekiyor.

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