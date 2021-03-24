24 Mart 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Mesut Özil'den Milli Takım paylaşımı!

'nin Dünyaca ünlü futbolcusu , - maçı oynanırken sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. A Milli Takım'ımızın skoru 3-0'a getirmesiyle Türk asıllı Alman oyuncu sevincini paylaştı.

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Giriş Tarihi: 24.03.2021 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
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Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Mesut Özil'den Milli Takım paylaşımı!

Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, Türkiye ile Hollanda arasında oynanan 2022 Dünya Kupası eleme grubu maçını büyük bir heyecanla takip etti. Mesut Özil, skor 3-0'a geldikten sonra yaşadığı sevinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.

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