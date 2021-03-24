Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Mesut Özil'den Milli Takım paylaşımı!

Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, Türkiye ile Hollanda arasında oynanan 2022 Dünya Kupası eleme grubu maçını büyük bir heyecanla takip etti. Mesut Özil, skor 3-0'a geldikten sonra yaşadığı sevinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.

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