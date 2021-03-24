Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Mesut Özil'den Milli Takım paylaşımı!
Fenerbahçe'nin Dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, Türkiye - Hollanda maçı oynanırken sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. A Milli Takım'ımızın skoru 3-0'a getirmesiyle Türk asıllı Alman oyuncu sevincini paylaştı.
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Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, Türkiye ile Hollanda arasında oynanan 2022 Dünya Kupası eleme grubu maçını büyük bir heyecanla takip etti. Mesut Özil, skor 3-0'a geldikten sonra yaşadığı sevinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.