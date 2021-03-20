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Galatasaray haberleri son dakika | Fatih Terim'e büyük şok! Kariyerinde bu durumu 4. kez yaşadı

Son dakika Galatasaray haberleri...Çaykur Rizespor, 'in 31.haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 4-3 yenmeyi başardı. Çaykur Rizespor, böylece yönetimindeki Galatasaray'a Süper Lig'de deplasmanda 4 ve üzerinde gol atabilen 4. takım unvanına sahip oldu

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Giriş Tarihi: 20.03.2021 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021
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Galatasaray haberleri son dakika | Fatih Terim'e büyük şok! Kariyerinde bu durumu 4. kez yaşadı

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 31.haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 4-3 yenmeyi başardı. Bu sonuçla Bülent Uygun yönetimindeki takım önemli bir istatistiğe imza attı

Çaykur Rizespor, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a Süper Lig'de deplasmanda 4 ve üzerinde gol atabilen 4.takım oldu

Galatasaray 3-4 Ç.Rizespor (2020/21)

Galatasaray 2-4 Gaziantepspor (2011/12)

Galatasaray 3-5 Trabzonspor (1998/99)

Galatasaray 0-4 Fenerbahçe (1996/97)

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