Galatasaray haberleri son dakika | Fatih Terim'e büyük şok! Kariyerinde bu durumu 4. kez yaşadı
Son dakika Galatasaray haberleri...Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 31.haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 4-3 yenmeyi başardı. Çaykur Rizespor, böylece Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a Süper Lig'de deplasmanda 4 ve üzerinde gol atabilen 4. takım unvanına sahip oldu
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Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 31.haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 4-3 yenmeyi başardı. Bu sonuçla Bülent Uygun yönetimindeki takım önemli bir istatistiğe imza attı
Çaykur Rizespor, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a Süper Lig'de deplasmanda 4 ve üzerinde gol atabilen 4.takım oldu
Galatasaray 3-4 Ç.Rizespor (2020/21)
Galatasaray 2-4 Gaziantepspor (2011/12)
Galatasaray 3-5 Trabzonspor (1998/99)
Galatasaray 0-4 Fenerbahçe (1996/97)