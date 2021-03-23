23 Mart 2021, Salı
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Ronaldo'nun hocası eski Galatasaraylı oluyor | Juventus'ta Tudor sesleri

Bu sezon 'ne son 16'da 'ya elenen ve 'da da lider Inter'in 10 puan gerisinde kalan 'ta 'nun koltuğu sallanırken, yerine bir dönem 'ı da çalıştıran 'un geleceği iddia edildi.

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Giriş Tarihi: 23.03.2021
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Ronaldo'nun hocası eski Galatasaraylı oluyor | Juventus'ta Tudor sesleri

Bu sezon 'ne son 16'da 'ya elenen ve 'da da lider Inter'in 10 puan gerisinde kalan 'ta 'nun koltuğu sallanıyor.

'da yer alan habere göre; yönetimin Pirlo'yu görevden alabileceği kaydedilirken yerine ise yardımcılarından Igor 'un sezon sonuna kadar getirileceği kaydedildi.

Bir dönem ve 'u da çalıştıran Tudor, futbol oynadığı Juventus'ta sezon başında yardımcı antrenörlüğe getirilmişti.

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