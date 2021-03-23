Ronaldo'nun hocası eski Galatasaraylı oluyor | Juventus'ta Tudor sesleri
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne son 16'da Porto'ya elenen ve Serie A'da da lider Inter'in 10 puan gerisinde kalan Juventus'ta Andrea Pirlo'nun koltuğu sallanırken, yerine bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Tudor'un geleceği iddia edildi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne son 16'da Porto'ya elenen ve Serie A'da da lider Inter'in 10 puan gerisinde kalan Juventus'ta Andrea Pirlo'nun koltuğu sallanıyor.
Footbal Italia'da yer alan habere göre; yönetimin Pirlo'yu görevden alabileceği kaydedilirken yerine ise yardımcılarından Igor Tudor'un sezon sonuna kadar getirileceği kaydedildi.
Bir dönem Galatasaray ve Karabükspor'u da çalıştıran Tudor, futbol oynadığı Juventus'ta sezon başında yardımcı antrenörlüğe getirilmişti.