2022 Dünya Kupası nerede | Eleme maçları ilklere sahne olacak

KATAR'DA İLKLER GERÇEKLEŞECEK

Yüksek hava sıcaklığı nedeniyle özel klimalı sistemlerle donatılacak statlarda oynanacak 2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar, bu turnuvayla bazı ilklere imza atacak.

2022 Dünya Kupası, Müslüman nüfusun ağırlıkta olduğu ve Arap devletleri arasında organizasyonun düzenleneceği ilk ülke olacak.

Turnuvaya ev sahipliği yaptığı için doğrudan katılma hakkı bulunan Katar ise bu süreçte elemelerin A Grubu'nda yer alan Portekiz, Sırbistan, İrlanda Cumhuriyeti, Lüksemburg ile dostluk maçlarına çıkacak ve bu maçların elemelere puan katkısı olmayacak.

Dünya Kupası elemelerine ait bazı rekorlar ise şöyle:

BREZİLYA-KOLOMBİYA MAÇINDA SEYİRCİ REKORU KIRILDI

Brezilya ile Kolombiya arasında 1977'de Rio de Janeiro kentindeki tarihi Maracana Stadı'nda oynanan maçı, 162 bin 764 biletli seyirci tribünden takip etti.

Bu rakam, Dünya Kupası elemelerinde bir maçta en çok seyircinin katılım gösterdiği karşılaşma olarak tarihe geçti.

EN GOLLÜ MAÇ

FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde en gollü maç ise Avustralya ile Amerikan Samoası arasında 2001 yılında oynanan mücadele oldu.

2002 Dünya Kupası ön elemelerinde 11 Nisan 2001'de Avustralya'nın Coffs Harbour Stadyumu'nda oynanan maçta Avustralya, Amerikan Samoası Milli Takımı'nı 31-0 yendi.

Bu skor, FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde en gollü maçın yanı sıra uluslararası bir maçta alınan en farklı skor olarak tarihe geçti.

Maçı 13 golle tamamlayan Archie Thompson da uluslararası bir maçta en çok gol atan futbolcu unvanını kazandı.

BREZİLYA ELEMELERDE TAKILMAYAN TEK TAKIM

Dünya Kupası'nda 21 kez finale kalarak bu alanda rekoru elinde tutan Brezilya, elemelerde takılmayan tek takım olarak da öne çıktı. 4 kez dünya Şampiyonluğu yaşayan Almanya ise üst üste 17 kez Dünya Kupası finallerinde yer almayı başardı.