22 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri İbrahimovic futbolu bırakacak mı? Dünya yıldızından flaş açıklama

İbrahimovic futbolu bırakacak mı? Dünya yıldızından flaş açıklama

'da forma giyen İsveçli yıldız oyuncu kariyerine uzun süre daha devam etmek istediğini söyledi. İbrahimovic yaptığı açıklamada '' için yaşımı çok genç görüyorum. Daha uzun yıllar futbol oynamayı düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.

SPOR
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
ABONE OL
İbrahimovic futbolu bırakacak mı? Dünya yıldızından flaş açıklama

İtalya Ligi (Serie A) ekiplerinden 'da forma giyen İsveçli yıldız oyuncu , kariyerine uzun süre devam etmeyi planladığını söyledi.

İbrahimovic, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Gürcistan ve Kosova ile yapacakları maçlar için bulunduğu İsveç Milli Takımı kampında, teknik direktör Janne Andersson ile birlikte açıklamalarda bulundu.

Muhabirin ''39 yaşında olmana rağmen üst seviye oynamaya devam ediyorsun. Kendini kaç yaşında hissediyorsun?" sorusuna Ibrahimovic, ''Futbol için yaşımı çok genç görüyorum. Daha uzun yıllar futbol oynamayı düşünüyorum.'' yanıtını verdi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İsveç Milli Takımı'na 5 yıl aradan sonra tekrar çağrılan yıldız oyuncu, duygusal anlar yaşadı. Geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, gözyaşlarını tutamadı. İbrahimovic, İsveç'e gelmek için oğulları ile vedalaşırken de duygusal bir ortam oluştuğunu ve oğlu Vincent'ın ağladığını aktardı.

MİLAN'DAKİ KARİYER PLANI

Zlatan İbrahimovic, Milan'da kalmak istediğini aktararak, ''Milanlı oyuncularla ayrı kaldığım günler, iki oğlumla ayrı kaldığım günler gibi. Milan'da devam edip futbolcuların gelişimine katkıda bulunmayı sürdürmek istiyorum'' ifadelerini kullandı.

Daha önce teknik direktör Janne Andersson ile aralarında basın üzerinden tatsız olaylar yaşandığına değinen İbrahimovic, "Eski günler geride kaldı. Şimdi ben buradayım ve Andersson ile birbirimizi daha iyi anlayacağız." şeklinde konuştu.

Teknik direktörü Janne Andersson ise İbrahimovic'in milli takıma çok şey katacağına inandığını vurgulayarak, "Onun tecrübesinden genç oyuncular faydalanacak. Önemli işler başaracağına inanıyorum.'' değerlendirmesinde bulundu.

Ibrahimovic ve Çalhanoğlu motor turuna çıktı IBRAHİMOVİC VE ÇALHANOĞLU MOTOR TURUNA ÇIKTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA