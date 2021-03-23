23 Mart 2021, Salı
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NBA'in efsane basketbolcularından Elgin Baylor yaşamını yitirdi

Son dakika haberi... Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Lakers'ın formasını 1958'den 1971'e kadar giyen , 86 yaşında hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi: 23.03.2021
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NBA'in efsane basketbolcularından Elgin Baylor yaşamını yitirdi
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, NBA Şöhretler Listesi'nin üyesi olan, 11 kez all-star seçilen Baylor, ilerleyen yaşı nedeniyle Los Angeles kentinde hayata gözlerini yumdu.

Unutulmaz oyuncunun ölüm anında ailesinin de yanında olduğu ifade edildi.

Kariyerinde 27,4 sayı, 13,5 ribaunt ve 4,3 asist ortalamalarını yakalayan ABD'li basketbolcu, 1976'dan 1979'a kadar New Orleans Jazz'ın başantrenörlüğünü üstlenmiş, 1986-2008 yılları arasında da Los Angeles Clippers'ta yöneticilik yapmıştı.

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