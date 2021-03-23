23 Mart 2021, Salı
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Galatasaray'da büyük operasyon! Fatih Terim birçok ismi gözden çıkardı

'da flaş gelişme... Üst üste aldığı kötü skorlarla şampiyonluk yarışında lider ’ın gerisinde kalan Galatasaray’da birçok ismin bileti kesiliyor. Teknik direktör ’in yeni sezon öncesinde kadroda büyük bir değişim yapmaya hazırlandığı ve 7-8 futbolcuyla yolların ayrılacağı öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 23.03.2021
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Galatasaray'da büyük operasyon! Fatih Terim birçok ismi gözden çıkardı

Üst üste aldığı kötü skorlarla şampiyonluk yarışında lider 'ın gerisinde kalan 'da birçok ismin bileti kesiliyor.

Teknik direktör 'in yeni sezon öncesinde kadroda büyük bir değişim yapmaya hazırlandığı ve 7-8 futbolcuyla yolların ayrılacağı öğrenildi.

LİSTENİN İLK SIRASINDA FEGHOULİ VAR
Terim'in gözden çıkardığı ilk ismin Sofiane olduğu belirtiliyor. Başarılı hocanın, Cezayirli yıldızın istikrarsız performansı nedeniyle bu kararı aldığı ifade ediliyor.

KİRALIK YILDIZLARLA YOLLAR AYRILACAK
Eğer iyi bir teklif gelirse Feghouli'nin satışına hemen onay verilecek. Fatih Terim, kiralık sözleşmeleri bitecek olan , ve 'yu da yeni sezonda düşünmüyor.

LİNNES VE ŞENER'E YENİ SÖZLEŞME YOK
Performansı beklentilerin altında kalan satış listesine konulacak. Sözleşmelerinin son senesindeki ve Şener'e de imza attırılmayacak.

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