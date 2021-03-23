Galatasaray'da büyük operasyon! Fatih Terim birçok ismi gözden çıkardı

KİRALIK YILDIZLARLA YOLLAR AYRILACAK

Eğer iyi bir teklif gelirse Feghouli'nin satışına hemen onay verilecek. Fatih Terim, kiralık sözleşmeleri bitecek olan Saracchi, Halil ve Etebo'yu da yeni sezonda düşünmüyor.