Galatasaray'da büyük operasyon! Fatih Terim birçok ismi gözden çıkardı
Galatasaray'da flaş gelişme... Üst üste aldığı kötü skorlarla şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş’ın gerisinde kalan Galatasaray’da birçok ismin bileti kesiliyor. Teknik direktör Fatih Terim’in yeni sezon öncesinde kadroda büyük bir değişim yapmaya hazırlandığı ve 7-8 futbolcuyla yolların ayrılacağı öğrenildi.
Üst üste aldığı kötü skorlarla şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş'ın gerisinde kalan Galatasaray'da birçok ismin bileti kesiliyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezon öncesinde kadroda büyük bir değişim yapmaya hazırlandığı ve 7-8 futbolcuyla yolların ayrılacağı öğrenildi.
LİSTENİN İLK SIRASINDA FEGHOULİ VAR
Terim'in gözden çıkardığı ilk ismin Sofiane Feghouli olduğu belirtiliyor. Başarılı hocanın, Cezayirli yıldızın istikrarsız performansı nedeniyle bu kararı aldığı ifade ediliyor.
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