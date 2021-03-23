Hollanda maçı öncesi 2 isim A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takımımızda kritik Hollanda maçı öncesinde 2 sakatlık haberi geldi. İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takımı'mızda İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare sakatlığı nedeniyle, kadrodan çıkartıldı. İki oyuncu da takımın kampta olduğu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden ayrıldı." ifadeleri kullanıldı.