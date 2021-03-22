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Son dakika | Türkiye Hollanda maçına İngiliz hakem!

Son dakika haberi...'nın, 'nda Hollanda ile oynayacağı karşılaşmayı İngiliz hakem yönetecek.

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Giriş Tarihi: 22.03.2021
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Son dakika | Türkiye Hollanda maçına İngiliz hakem!

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın, 24 Mart Çarşamba günü Hollanda ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak.

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