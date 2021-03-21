21 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: İtalyan teknik direktör Francesco Farioli Fatih Karagümrük'te

Son dakika: İtalyan teknik direktör Francesco Farioli Fatih Karagümrük'te

... ekiplerinden 'te teknik direktörlük görevine İtalyan teknik adam 'nin getirildiği açıklandı.

SPOR
Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
ABONE OL
Son dakika: İtalyan teknik direktör Francesco Farioli Fatih Karagümrük'te

SON DAKİKA | Fatih Karagümrük Kulübünden yapılan açıklamada, "İtalyan teknik adam Francesco Farioli, ülke takımlarından Benevento ve Sassuolo'da görev aldıktan sonra Alanyaspor'a transfer oldu. 31 yaşındaki İtalyan teknik adam artık Karagümrük'te." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Farioli'nin transferinde hoşgörülü yardımlarından dolayı Alanyaspor Kulübü Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu'na ve Çağdaş Atan'a teşekkür ederiz." denildi.

Francesco Farioli, Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan'ın yardımcılığını üstleniyordu.

Fatih Karagümrük, 30 haftada topladığı 44 puanla 8. sırada yer alıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA