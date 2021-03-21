Son dakika: Milli güreşçi Kerem Kamal Tokyo 2020 Avrupa Kıtası Elemeleri’nde altın madalya kazandı
Budapeşte’de düzenlenen Tokyo 2020 Avrupa Kıtası Elemeleri’nde grekoromen stil 60 kiloda kota alan milli güreşçi Kerem Kamal, finalde Alman rakibi Etienne Kinsenger’i yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
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Budapeşte'de düzenlenen Tokyo 2020 Avrupa Kıtası Elemeleri'nde grekoromen stil 60 kiloda kota alan milli güreşçi Kerem Kamal, finalde Alman rakibi Etienne Kinsenger'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
OLİMPİYATLARA KATILACAK
Dün de Kerem Kamal, güreşte Tokyo 2020 Olimpiyat Elemeleri Avrupa Kıtası müsabakalarında grekoromen stil 60 kilo kota maçında Macar Erik Torba'yı 5-4 yenerek oimpiyat oyunlarına katılma hakkı kazanmıştı.