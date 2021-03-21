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Son dakika: Milli güreşçi Kerem Kamal Tokyo 2020 Avrupa Kıtası Elemeleri’nde altın madalya kazandı

’de düzenlenen ’nde grekoromen stil 60 kiloda kota alan milli güreşçi , finalde Alman rakibi ’i yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

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Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
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Son dakika: Milli güreşçi Kerem Kamal Tokyo 2020 Avrupa Kıtası Elemeleri’nde altın madalya kazandı

Budapeşte'de düzenlenen Tokyo 2020 Avrupa Kıtası Elemeleri'nde grekoromen stil 60 kiloda kota alan milli güreşçi Kerem Kamal, finalde Alman rakibi Etienne Kinsenger'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

OLİMPİYATLARA KATILACAK

Dün de Kerem Kamal, güreşte Tokyo 2020 Olimpiyat Elemeleri Avrupa Kıtası müsabakalarında grekoromen stil 60 kilo kota maçında Macar Erik Torba'yı 5-4 yenerek oimpiyat oyunlarına katılma hakkı kazanmıştı.

Milli güreşçi Tokyo 2020ye katılma hakkı kazandı MİLLİ GÜREŞÇİ TOKYO 2020'YE KATILMA HAKKI KAZANDI

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