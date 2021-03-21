Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak zorlu mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.



Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR'ı ise Yaşar Kemal Uğurlu oldu. AVAR koltuğunda da Atilla Karaoğlan ve Serkan Ok oturacak.

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