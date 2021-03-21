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Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Son dakika haberi... Spor Toto 'de 31. haftanın en kritik mücadelesi olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçının VAR hakemi TFF tarafından açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada VAR'da , AVAR'da ise ve 'un görev alacağı bildirildi.

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Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
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Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

'in 31. haftasında bugün oynanacak derbisinin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak zorlu mücadelede düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR'ı ise Yaşar Kemal Uğurlu oldu. AVAR koltuğunda da ve oturacak.

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