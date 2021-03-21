Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın en kritik mücadelesi olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçının VAR hakemi TFF tarafından açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada VAR'da Yaşar Kemal Uğurlu, AVAR'da ise Atilla Karaoğlan ve Serkan Ok'un görev alacağı bildirildi.
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Süper Lig'in 31. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak zorlu mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
Süper Lig'in 31. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak zorlu mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR'ı ise Yaşar Kemal Uğurlu oldu. AVAR koltuğunda da Atilla Karaoğlan ve Serkan Ok oturacak.