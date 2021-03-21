21 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ligin kaderini belirleyecek!

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ligin kaderini belirleyecek!

- derbisine sayılı saatler kaldı. Lider Beşiktaş 3 puanı alırsa şampiyonluk yolunda dev bir adım atacak. Fenerbahçe’de yenilgi durumunda ’la büyük ihtimalle yollar ayrılacak. ’nın kazanması halinde ise şampiyonluk yarışı bambaşka bir boyut alacak...

SPOR
Giriş Tarihi: 21.03.2021
ABONE OL
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ligin kaderini belirleyecek!

Spor Toto 'de bugün tüm gözler 'ta olacak...

Lider ve ezeli rakibi sezonun en kritik maçlarından birisinde kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'daki dev derbide düdük çalacak. maçtan galibiyetle ayrılırsa şampiyonluk yolunda dev bir adım atacak.

Siyah-Beyazlılar bu durumda maç eksiğine rağmen 'la farkı 5 puana, Fenerbahçe'yle de 8 puana çıkaracak. Sarı-Lacivertliler bugün 'den galibiyet çıkaramazsa, tartışılan teknik direktör 'la çok büyük ihtimalle yollar ayrılacak.

Ancak kritik maçı kazanırsa şampiyonluk yarışında kartlar yeniden dağıtılacak. Bulut da yeniden kredi kazanıp görevinde kalacak. Kritik 90 dakika öncesinde Beşiktaş'ta sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Fenerbahçe'de ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. 'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.




Ligde son 6 maçını kazanan lider Beşiktaş derbi öncesi çok formda ve moralli.

28 maçta rakip ağları 62 kez sarsan Beşiktaş ligin hücumda en etkili takımı durumunda.





Geçen hafta evinde G.Birliği'ne yenilen 'in kazanmaktan başka şansı yok.

14 deplasman maçından 35 puan çıkaran Fenerbahçe dış sahada ligin en başarılı takımı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA