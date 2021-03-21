Antalyaspor 3-1 BB Erzurumspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Süper Lig 31 . hafta karşılaşması

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Akdeniz temsilcisi 3-1 kazandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 54'te Fredy, 66'da Gökdeniz Bayrakdar ve 70. dakikada ise Bünyamin Balcı kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 39. dakikada Aatıf Chahechouhe'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor 8 hafta sonra kazandı ve puanını 39'a yükseltti. BB Erzurumspor'un ise galibiyet hasreti 6 maça çıktı ve 27 puanda kaldı.

ANTALYASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI - ÖZET

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Emrah Başsan'ın derinlemesine pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Cenk Ahmet'in şutunu kaleci Ferhat çıkardı.

4. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında topa yükselen Amilton'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Szumski'de kaldı.

39. dakikada Novikovas'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Aatıf Chahechouhe'nun vuruşu kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti. 0-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Bünyamin Balcı'nın ortasını Da Costa uzaklaştıramayınca top Fredy'in önünde kaldı. Kalecinin de boşa çıkmasıyla Fredy, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-1

61. dakikada Emrah Başsan'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Boumal Mayegan'nın kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.

65. dakikada Podolski'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Gökdeniz Bayrakdar'ın vuruşu kalecinin sağından ağlara gitti. 2-1

70. dakikada Hakan Özmert'in uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Bünyamin Balcı, ceza sahası içinde rakipleri geçtikten sonra sol ayağıyla çektiği şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

75. dakikada Obertan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Aatıf Chahechouhe'nin şutunu kaleci Ferhat ayaklarıyla çeldi.

85. dakikada Fredy'in pasıyla ceza sahasına giren Veysel Sarı'nın sert şutu yan ağlarda kaldı.

89. dakikada Serdar Gürler'in pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Orgill'ın vuruşu yandan auta gitti.

Maçta başka gol olmayınca ev sahibi ekip sahasında konuk ettiği BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.





Stat: Antalya

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Erdinç Sezertam xx, Mustafa Sönmez xx



FT Antalyaspor: Ferhat xx, Bünyamin Balcı xxx, Veysel Sarı xxx, Kudriashov xx, Eren Albayrak xx, Nuri Şahin x, Hakan Özmert xx (Doğukan Sinik dk. 88 ?), Fredy xxx, Amilton xx (Serdar Gürler dk. 79 x), Gökdeniz Bayrakdar xxx (Sidney Sam dk.72 x), Podolski xxx (Orgill dk. 88 ?)

Yedekler: Doğukan Özkan, Ersan Adem Gülüm, Naldo, Drole, Omar İmeri, Ali Eren İyican

Teknik direktör: Ersun Yanal

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Jakub Szumski x, Zakarya Bergdich x, Leo Schwechlen x, Bogdan Butko x, Manuel Da Costa xx, Johanna Omolo xx (Obertan dk. 71 x), Petrus Boumal x (Osman Çelik dk. 71 x), Aatıf Chahechouhe xx, Cenk Ahmet Alkılıç x (Novikovas dk. 25 x), Emrah Başsan x (Rashani dk. 71 x), Mostapha El Kabir x (Oltan Karakullukçu dk. 31 x)

Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Hasan Hatipoğlu, Rahman Buğra Çağıran, Kamgang, Mehmet Murat Uçar,

Teknik direktör: Mesut Bakkal

Goller: Aatıf Chahechouhe (dk. 39) (BB Erzurumspor), Fredy (dk. 53), Gökdeniz Bayrakdar (dk. 65), Bünyamin Balcı (dk. 70) (FT Antalyaspor)

Sarı kartlar: Butko, Bergdich (BB Erzurumspor) Hakan Özmert, Osman, Veysel Sarı (FT Antalyaspor)