Konyaspor 1 - 0 Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Süper Lig 31. hafta karşılaşması
Konyaspor ile Alanyaspor Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 3 puanı tek golle aldı. Konyaspor-Alanyaspor maçının özetini ve detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor evinde Alanyaspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip Cihalleshi'nin 13. dakikada attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı.
Bu sonuçla Konyaspor puanını 36'ya yükseltirken, Alanyaspor 49 puanda kaldı.
KONYASPOR - ALANYASPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Umut'un müsait pozisyondaki şutunda top az farkla yandan auta gitti.
13. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Bütüçi'nin ceza sahasına ortasına ön direkte iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
28. dakikada ceza alanında topla kaleye sırtı dönük buluşan Rahmanovic, Sekidika'ya pasını çıkardı. Sekidika'nın sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Marafona başarılı oldu.
29. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde seken topa Diomande kafayı vurdu ancak top üstten dışarı çıktı.
42. dakikada Tzavellas'ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa iyi yükselen Moubandje'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Bütüçi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte yükselen Rahmanovic'in kafa vuruşu üstten dışarıya çıktı.
70. dakikada Alanyaspor'un kaleyi cepheden gören yerden kazandığı serbest vuruşta topun başına Salih geçti. Doğrudan kaleye sert vuran Salih'in şutu direkten döndü.
73. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında top, ceza alanı kale önünde Sekidika'nın önünde kaldı. Sekidika vuruşunu yaptı ancak kaleci Marafona gole izin vermedi.
88. dakikada derin pasla savunma arkasına sarkan Kravets, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Marafona'yı geçmeyi başaramadı.
Mücadele ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Koray Gençerler xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx
Konyaspor: Sehic xx, Skubic xxx, Ahmet xxx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Diomande xx (Oğuz Kağan dk. 75 x), Amir xxx, Sekidika xx (Adil dk. 86 ?), Rahmanovic x (Milosevic dk. 59 x), Bütüçi xx (Kravets dk. 75 x), Cikalleshi xx
Yedekler: Eray, Shengelia, Miya, Doğan Can, Musa, Daci
Teknik Direktör: İlhan Palut
Alanyaspor: Marafona xx, Fatih xxx, Caulker xx, Tzavellas xxx (Davidson dk. 79 x), Moubandje xx, Siopis xx (Ceyhun dk. 79 x), Berkan xx, Juanfran xx, Salih xx, Umut xx (Mustafa dk. 63 x), Bareiro x (Hasan Hüseyin dk. 86 ?)
Yedekler: Serkan, Alpay, Efkan, Tayfur, Tetah
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gol: Cikalleshi (dk. 13) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Diomande, Rahmanovic, Adil (Konyaspor), Bareiro, Tzavellas, Salih, Ceyhun (Alanyaspor)