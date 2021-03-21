Denizlispor 0-0 Medipol Başakşehir (MAÇ SONUCU ÖZET) | Süper Lig 31. hafta karşılaşması
Denizlispor evinde Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir'i konuk etti. Süper Lig'de zor günler geçiren ve küme düşme hattında olan İstanbul temsilcisi Denizli deplasmanından 1 puanla döndü. Mücadelenin özeti ve detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Yukatel Denizlispor ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından ev sahibi ekip puanını 25 yaparken, Başakşehir 30 puana yükseldi.
DENİZLİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI - ÖZET
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Denizlispor'un kullandığı köşe vuruşunda savunmadan dönen topa ceza sahası dışı sol çaprazında sert vuran Diskerud'un şutu az farkla üstten auta gitti.
37. dakikada Ömer'in sağ kanattan ceza sahası içerisine yerden gönderdiği pasla penaltı noktasında buluşan Giuliano'nun şutu, Leisman'a çarparak oyun alanına geri döndü.
43. dakikada Diskerud sol kanattan rakibini geçerek arkadan gelen Sakıb'ın koşu yoluna pasını attı. Sakıb'ın, ceza sahası içerisinden bekletmeden çektiği şut sol kale direğinin yanından dışarıya çıktı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Rodallega'nın ceza sahası dışından yerden çektiği sert şut kaleci Mert'te kaldı.
90+1. dakikada Sagal'ın ceza sahası içine yerden pasında hiçbir arkadaşı buluşamadı. Pozisyonun devamında Mesanovic'in ceza sahası dışından sol çaprazdan ortasını Başakşehir savunması karşıladı.
90+2. dakikada Visca'nın kaleye uzak mesafeden sert şutu az farkla auta çıktı.
Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Denizlispor, evinde Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Süleyman Özay xx, Mehmet Kısal xx
Denizlispor: Cenk xx, Sakıb xx, Muhammet xx, Oğuz xxx, Leismann xx, Murawski xxx, Bakalorz xxx, Diskerud xxx (Hasan dk. 73 x), Sagal xx Dossevi dk. 90 ?), Sacko xx (Mesanovic dk. 73 xx), Rodallega xx
Yedekler: Pantilimon, Hüseyin, Ali, Tusha
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Başakşehir: Mert xx, Hasan Ali xx, Epureanu xx, Ponck xx (Mehmet dk. 70 xx), Ömer xx (Crivelli dk. 88 ?), Tolga xx (Gulbrandsen dk. 70 xx), Ndayishimiye xx, Deniz xxx, Giuliano xx (Berkay dk. 70 x), Visca xxx, Ba xx
Yedekler: Volkan, Ahmet, Uğur, Duarte, Tagir, Azubuike,
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Sarı kartlar: Tolga, Ponck (Başakşehir), Murawski (Denizlispor)