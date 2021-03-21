21 Mart 2021, Pazar
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Giresunspor kafilesine Samsun dönüşü taşlı saldırı

Spor Toto 1’inci Lig 27'nci haftasında konuk olduğu 'u 2-0 yenen GZT 'un futbolcularını taşıyan otobüs, ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin taşlı saldırısına uğradı.  Otobüsün camı kırılırken, takım kaptanı , hafif şekilde yaralandı.

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Giriş Tarihi: 21.03.2021
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Giresunspor kafilesine Samsun dönüşü taşlı saldırı

Olay, saat 22.00 sıralarında Samsun-Ordu Karayolu üzeri ilçesi mevkisinde meydana geldi.

Giresun'a dönmek için yola çıkan GZT kafilesini taşıyan otobüs, kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlandı.

Takım kaptanı cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

Kafile, farklı bir otobüsle yola devam ederken, jandarma ekipleri taşlı saldırıyı gerçekleştirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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