Galatasaray'da bireysel hatalar 20 puana mal oldu
Galatasaray'ın başı bireysel hatalarla dertte.Çaykur Rizespor'a Türk Telekom Stadyumu'nda 4-3 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Galatasaray'ı bu sezon bireysel hatalar rakiplerden daha fazla vurdu.
ETEBO ATILINCA MAÇI KAYBETTİ
Cimbom 4. haftada Kasımpaşa'ya kaleci Fatih'in yediği hatalı golle 1-0 yenildi. 1 hafta sonra ise Etebo'nun sorumsuz şekilde atılmasıyla 10 kişi kaldı ve bu kez de Alanyaspor'a boyun eğdi.
KONYA'DA SAVUNMA FACİASI!
Konya'da Donk ve Luyindama'nın hatalarıyla 4 gol birden yiyen G.Saray, Beşiktaş deplasmanında ise Diagne'nin kırmızı kartı sonra dağıldı ve ezeli rakibine mağlup olmaktan kurtulamadı.
LİNNES RAKİBE İKRAM YAPTI
A.Gücü maçında Marcao'nun hatası ve Mohamed'in kırmızısı, Sivas önünde ise Linnes'in ikramı çok pahalıya patladı. Aslan 7 maçta bireysel hatalar ve kırmızı kartlar yüzünden 20 puan bıraktı.
4. hafta Kasımpaşa-Galatasaray: 1-0 Kaleci Fatih önde kaldı. Hatalı bir gol yedi.
5. hafta Galatasaray-Alanyaspor: 1-2 Etebo kırmızı kart gördü.
16. hafta Konyaspor-Galatasaray: 4-3 Donk ve Luyindama zincirleme hatalar yaptı. Luyindama 1 de penaltıya sebep oldu.
19. hafta Beşiktaş-Galatasaray: 2-0 Diagne kırmızı kart gördü. Luyindama iki golde de büyük hata yaptı.
28. hafta Ankaragücü-Galatasaray: 2-1 Marcao golde adamı kaçırdı. Mohamed kırmızı kart gördü.
29. hafta Galatasaray-Sivasspor: 2-2 Linnes ilk golde rakibe asist yaptı.
31. hafta Galatasaray-Çaykur Rizespor: 3-4 Luyindama ve Marcao ilk iki golü rakibe ikram etti. Yedlin penaltı yaptı, kırmızı kart gördü.
DUVAR ARTIK DARMADAĞIN
Donk'un sosyal medya paylaşımı sonrası "duvar gibi" den-i len G.Saray savunması son 3 haftada 7 gole engel olamadı.
Sezonun büyük bölümünde ligin en iyisi olan Galatasaray savunması son haftalarda darmadağın oldu. Gösterilen başarılı performans sonrası Donk, Marcao ile ikisini duvar ustası gibi gösteren bir paylaşım yapmış ve bu paylaşım uzun süre konuşulmuştu. Ancak duvar son 3 haftada yıkıldı.
Galatasaray bu bölümde oynadığı Ankaragücü, Sivasspor ve Rizespor maçlarında tam 7 gole engel olamadı. 26. hafta itibariyle kalesinde sadece 19 gol gören ve maç başına 0.7 ortalama tutturan Cimbom son 4 haftada ortalama 2.3 gole engel olamadı.
HATAY ÖNCESİ BİLMECE
Milli aradan sonra Hatay deplasmanına çıkacak olan G.Saray'da Marcao ve Luyindama forma giyemeyecek. Donk'un partnerinin kim olacağı merak konusu.
YENİ SÖZLEŞME TARTIŞMASI
Rizespor maçında yaptıkları hatalarla saç baş yolduran Marcao ve Luyindama'ya yapılan yeni sözleşme teklifi tarafarları ikiye böldü. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Bu kadar formsuz iki futbolcuyla yeni sözleşme yapılmaz" ifadesi kullanıldı.
MARCAO'YA DUBAI TEPKİSİ
Marcao'nun Rizespor maçının hemen ardından Dubai'ye tatile gitmesi taraftarları çıldırttı. Sosyal medyada, Maldivler tatili sonrası takımdan gönderilen Serdar Aziz hatırlatıldı.
YEDLİN: HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM
Rize maçındaki hataları ve gördüğü kırmızı kartla yenilgide önemli rol oynayan Yedlin özür diledi. ABD'li yıldız, "İçinde bulunduğum penaltı pozisyonu ve takımını yalnız bıraktığım için herkesten özür diliyorum" ifadesini kullandı.
ETEBO İLE 9 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET
Performansı tartışma konusu olan Etebo'nun ilk 11'de oynadığı 9 maçta G.Saray tam 5 yenilgi aldı. Cimbom, Taylan'ın yokluğunu yine çok hissetti.