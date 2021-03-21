21 Mart 2021, Pazar
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Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri! ''Teknik direktörlük hariç her şeyi yapıyor''

A Spor yorumcusu , Teknik Direktörü 'i sert sözlerle eleştirdi. Son günlerde alınan kötü sonuçlara değinen Toroğlu, "Galatasaray iyi değil, bunun tek sorumlusu Fatih Terim'dir, hakem falan hikaye." ifadelerini kullanırken, ''Fatih Terim bu sene teknik direktörlük yapmıyor başka her şeyi yapıyor.'' dedi.

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Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri! ''Teknik direktörlük hariç her şeyi yapıyor''

Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olduğu mücadele sonrası eleştirilerin odağı oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu.

Erman Toroğlu Fatih Terimi set sözlerle eleştirdi ERMAN TOROĞLU FATİH TERİMİ SET SÖZLERLE ELEŞTİRDİ

Toroğlu, "Fatih Terim bu sene teknik direktörlük yapmıyor başka her şeyi yapıyor. Galatasaray iyi değil, bunun tek sorumlusu Fatih Terim'dir, hakem falan hikaye." dedi.

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