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Resmen açıklandı | Hamza Hamzaoğlu'nun yeni takımı belli oldu

'de son olarak 'yı çalıştıran teknik direktör 'nun yeni takımı belli oldu. Süper Lig ekibi Hamzaoğlu'nu resmi sosyal medya hesabı üzerinden resmen açıkladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 20.03.2021 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021
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Resmen açıklandı | Hamza Hamzaoğlu'nun yeni takımı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu getirildi.

Dan Petrescu ile yollarını ayırdıktan sonra Uğur Kulaksız ile yola devam eden Kayserispor, Karagümrük'e 3-0 yenildikleri maçın ardından değişiklik yapma kararı aldı.

Kayserispor'un yaptığı açıklamada, "Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Sayın Hamza Hamzaoğlu'na ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri yer aldı.

Hamza Hamzaoğlu, 21 Şubat tarihinde Malatyaspor ile yollarını ayırmıştı.

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