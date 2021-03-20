Göztepe 3-5 Sivasspor MAÇ SONUCU ÖZET | Süper Lig 31. hafta karşılaşması
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Demir Grup Sivasspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk ekip 5-3 kazandı. 8 gollü nefes kesen maçın özeti ve tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
İzmir'de oynanan ve gol düelleosuna sahne olan Göztepe - Sivasspor maçında kazanan taraf konuk ekip oldu.
Sivasspor'un gollerini 23. ve 55. dakikalarda Yatabare, 38'de Fajr, 41. ve 45+1. dakikalarda ise Tyler Boyd kaydetti. Göztepe'nin golleri ise 60'ta Ndiaye 66. dakikada Titi ve 90+2. dakikada Diabate kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Göztepe 39 puanda kaldı. Sivasspor ise yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı ve 40 puana yükseldi.
GÖZTEPE - SİVASSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Gradel rakibinden sıyrılıp içeriye ortaladı. Savunmadan seken top Boyd'un göğsüne çarparak ağlarla buluştu. VAR incelemesi sonrası Boyd'un topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle pozisyon gol değeri kazanmadı.
23. dakika Mihojevic'in geri pasında topun kontrolünü sağlayamayan İrfan Can'dan topu kapan Yatabare gol perdesini açan isim oldu. 0-1
32. dakikada Soner Aydoğdu'nun ceza sahasının dışından vurduğu şutta meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal'ın müdahalesiyle direğe çarparak kornere gitti.
38. dakikada sol kanattan etkili gelen Gradel'in vuruşunda top İrfan Can'dan sekti ve ceza sahası dışındaki Fayçal meşin yuvarlağı sert bir vuruşla ağlara gönderdi. 0-2
41. dakikada Uğur'un soldan ortasında altı pas içerisinde topla buluşan Boyd fileleri sarstı. 0-3
45+1. dakikada sağdan savunma arkasına atılan pasa hareketlenip topu alan Boyd, kaleci İrfan Can'dan sıyrılarak topu filelere gönderdi. 0-4
Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
55. dakikada sağ kanattan yüklenen Sivassspor'da, Boyd'un ceza sahası içine attığı topu yumruklayan kaleci İrfan Can Eğribayat'tan seken topu savunma uzaklaştıramadı, topu önünde bulan Yatabare topu filelere gönderdi. 0-5
56. dakikada Göztepe'de Tripic'in kullandığı serbest vuruşta Atınç Nukan kafayı vurdu ancak top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
60. dakikada atak yapan Göztepe'de sağ çaprazda Tripic'in pasında topla buluşan Ndiaye, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-5
66. dakikada Tripic'in soldan kullandığı kornerde arka direkte kafayı vuran Titi topu ağlarla buluşturdu. 2-5
84. dakikada gelişen Sivasspor atağında Gradel'in ceza sahası dışından vurduğu sert şutta top Atınç Nukan'dan sektikten sonra üst direğe çarparak auta çıktı.
90+2. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında Ideye'nin indirdiği topu önünde bulan Diabate, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-5
Stat:Gürsel Aksel
Hakemler: Yasin Kol xx, Samet Çavuş xx, Mehmet Salim Mazlum xx
Göztepe: İrfancan Eğribayat x, Murat Paluli xx, Atınç Nukan x, Mihojevic x(Titi dk. 46 xx), Burekovic x, Obinna xx, Soner Aydoğdu xx(Esiti dk. 87 ?), Zulj x(Diabate dk. 46 xx), Halil Akbunar x(Tripic dk. 46 x), Ndiaye xx, Jahovic x(Ideye dk. 87 ?)
Yedekler: Megyeri, Kerim Alıcı, Kubilay Sönmez, Gassama, Beykan Şimşek
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Ahmet Oğuz xx(Alaaddin Okumuş dk. 90 ?), Robin xx, Samba xx, Uğur Çiftçi xx, Cofie xx, Hakan Arslan xx, Fayçal xxx(Ninga dk. 90+3 ?), Boyd xxx(Kayode dk. 68 x), Max xx(Ziya Erdal dk. 89 ?), Yatabare xxx(Kone dk. 68 x)
Yedekler: Samassa, Muammer Yıldırım, Caner Osmanpaşa, Kerem Atakan Keskin, Erdoğan Yeşilyurt
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Yatabare (dk.23, 55), Fayçal (dk. 38), Boyd (dk. 41, 45+1) (Sivasspor), Nidaye (dk. 60), Titi (dk. 66), Diabate (dk. 90+2) (Göztepe)
Sarı Kartlar: Boyd, Yatabare (Sivasspor) Mihojevic, Obinna (Göztepe)