Göztepe 3-5 Sivasspor MAÇ SONUCU ÖZET | Süper Lig 31. hafta karşılaşması

İzmir'de oynanan ve gol düelleosuna sahne olan Göztepe - Sivasspor maçında kazanan taraf konuk ekip oldu.

Sivasspor'un gollerini 23. ve 55. dakikalarda Yatabare, 38'de Fajr, 41. ve 45+1. dakikalarda ise Tyler Boyd kaydetti. Göztepe'nin golleri ise 60'ta Ndiaye 66. dakikada Titi ve 90+2. dakikada Diabate kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Göztepe 39 puanda kaldı. Sivasspor ise yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı ve 40 puana yükseldi.