Galatasaray'da yenilgi sonrası ayrılık kararı! İşte gidecek isimler
Son dakika haberine göre; Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan Galatasaray'ın evinde aldığı Çaykur Rizespor yenilgisiyle moraller bozuldu. Yaklaşan seçim öncesi adaylar konusunda belirsizlik yaşansa da takımdan ayrılacak isimler kesin olarak belirlendi.
Süper Lig'de 31. hafta maçında şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan maçı Galatasaray 90+3'te yediği golle 4-3 kaybetti.
AYRILACAK İSİMLER BELİRLENDİ
Bu beklenmedik gelişmeyle yıkılan ve şampiyonluk yolunda büyük yara alan Galatasaray'da gelecek sene takımda olmayacak isimler de belirlendi.
YÖNETİM BELİRSİZ OLSA DA...
Galatasaray'da seçim kararı alınmıştı. Adaylar yavaş yavaş kadrolarını açıklarken, Başkan Mustafa Cengiz'in seçime girip girmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor. Ancak Fatih Terim yönetim değişse bile transferleri ve kesin ayrılacak isimleri şimdiden belirledi.
İŞTE TERİM'İN KAFASINDA KADRO
İşte Fatih Terim'in gelecek sezon kafasında kurduğu takıma göre belirlediği takımda kalacak ve ayrılacak isimler;
MARCELO SARACCHI
Galatasaray'ın RB Leipzig'den 1,5 sezon için kiraladığı Marcelo Saracchi'nin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Galatasaray, Saracchi'nin bonservisini almayı düşünmüyor.
SAKATLIK SORUNLARI NEDENİYLE
Leipzig'in 5 milyon Euro'luk bonservis talebine olumsuz yanıt veren sarı-kırmızılı kulüp, sakatlık sorunları nedeniyle Saracchi ile devam etmeyecek.
OMAR'IN DURUMU BELİRSİZ
Galatasaray'ın Olympiakos'tan kadrosuna kattığı ve yıl başında havai fişek kazasında yaralanan Omar Elabdellaoui, uzun süre sahalardan uzak kaldığı için kadroda yer alsa bile rotasyonda kullanılacak.
MARTIN LINNES
2-2 biten Sivasspor maçında yaptığı hata ile gündemden düşmeyen Linnes, gelecek sezon kadroda olması beklenmeyen isimlerden biri.
ŞENER İLE YOLLAR AYRILIYOR
Galatasaray, kariyerinde Bursaspor ve Fenerbahçe gibi takımlarda da oynamış olan Şener Özbayraklı ile yeni sözleşme imzalamayacak.
EMRE AKBABA
Galatasaray'da büyük umutlarla transfer edilen isimlerden olan Emre Akbaba, geçirdiği 2 büyük sakatlık ardından eski performansını yakalayamadı. Emre Akbaba maaşında indirimi kabul eder ve iyi bir performans sergilerse takımda kalacak.
FATİH ÖZTÜRK
Galatasaray, Muslera'nın sakatlığında kaleye deneyimli kaleci Fatih Öztürkü transfer etmişti. Fatih Öztürk sergilediği performans ile sınıfta kaldı. Deneyimli kaleciden takım bulması istenecek.
HEDEFTE HALİL DERVİŞOĞLU'NUN BONSERVİSİ VAR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçı öncesinde yaptığı açıklama ile Halil Dervişoğlu'nun bonservisinin alınmasını isteyeceğini açıklamıştı.
BAŞKA İSİMLER DE OLABİLİR
Kalan haftalarda yaşanacak gelişmelere ve performanslara göre ayrılacaklar listesine başka isimler de katılabileceği ifade edildi.