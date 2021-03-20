Yeni Malatyaspor 2-2 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU ÖZET) | Süper Lig 31. hafta karşılaşması
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini Günay Güvenç (KK) ve penaltıdan Adem Büyük kaydetti. Konuk ekibin gollerini ise golleri ise Muhammet Demir ve penaltıdan Kenan Özer kaydetti. Maçın özetini ve detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Heyecan düzeyi yüksek geçen karşılaşma 2-2 berabere bitti. Yeni Malatyaspor'un gollerini Günay Güvenç (KK) ve penaltıdan Adem Büyük kaydetti. Gaziantep FK'nın golleri ise Muhammet Demir ve penaltıdan Kenan Özer kaydetti.
Yeni Malatyaspor'da Teenage Hadebe 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Yeni Malatyaspor'un puanı 32 oldu. Gaziantep FK ise 47 puana ulaştı.
YENİ MALATYA - GAZİANTEP FK MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI - ÖZET
Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)
12. dakikada Souza'nın kullandığı serbest atışta ceza sahasında topa iyi yükselen Muhammet Demir, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
25. dakikada Maxim'in pasında topla buluşan Vetrih'in sert şutu Ertaç Özbir'de kaldı.
34. dakikada yapılan VAR incelemesinde korner atışında Sousa'nın Adem Büyük'ü çekerek düşürdüğü gerekçesiyle penaltı kararı verildi.
36. dakikada Gaziantep FK Teknik Direktörü Sa Pinto penaltı kararı sonrası yaptığı itirazlar nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
37. dakikada Yeni Malatyaspor penaltı kazandı. Adem Büyük'ün kullandığı penaltı vuruşunda direkten dönen top kaleci Günay'a çarparak ağlarla buluştu. 1-1
38. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Özer'in tehlikeli şutu kale direğinin dibinden dışarı çıktı.
45. dakikada Fernando Zuqui'nin ceza sahası dışından sert şutu kalenin hemen üstünden dışarı gitti.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Maxim'in ortasında Miranda'nın kale önüne çevirdiği tehlikeli topa direk dibindeki Muhammet dokunamadı.
53. dakikada Yeni Malatyaspor'un Tetteh ile bulduğu gol ofsayt olduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
65. dakikada Enver Cenk Şahin kaleyi cepheden gören bir yerden şutunu çekti, top savunmadan sekerek kornere çıktı.
67. dakikada yapılan VAR incelemesinin ardından Adem'in Tosca'ya yaptığı müdahale nedeniyle hakem Mert Güzenge tarafından Gaziantep lehine penaltı kararı verildi.
70. dakikada Gaziantep FK'nın kazandığı penaltı atışını kullanan Kenan Özer kaleci ve topu ayrı köşelere göndererek konuk ekibi bir kez daha öne geçirdi. 1-2
72. dakikada Olkowski'nin ortasında savunmadan seken topa Andre'nin vuruşu üstten dışarıya çıktı.
79. dakikada Olkowski'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle maçta üçüncü kez yapılan VAR incelemesinde üçüncü kez penaltı kararı çıktı.
80. dakikada Yeni Malatyaspor Adem Büyük ile kullandığı penaltı atışını gole çevirerek skoru bir kez eşitledi. 2-2
84. dakikada maçta dördüncü kez yapılan VAR kontrolüne Kenan Özer'e dirsek attığı gerekçesiyle Yeni Malatyasporlu Hadebe'ye kırmızı kart çıktı.
90+5. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Semih Kaya'nın yaptığı kafa vuruşunu Morais çizgiden çıkardı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Mert Güzenge xx, Esat Sancaktar xx, Özgür Ertem xx
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xxx, Issam Chebake xx (Semih Kaya dk. 66 x), Wallace xxx, Karim Hafez xx, Mustafa Eskihellaç xxx, Fernando Zuqui xx (Ahmed Ildız dk. 46 x), Afriyie Acquah xx (Stevie Mallan dk. 77 x), Moryke Fofana xx (Umut Bulut dk. 72 x), Adem Büyük xxx, Benjamin Tetteh xx
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Erkan Kaş, Bülent Cevahir, Aly Malle, Kubilay Kanatsızkuş, Jetmir Topalli
Teknik Direktör: İrfan Buz
Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Pawel Olkowski xx, Roderick Miranda xx, Alin Tosça xxx, Junior Morais xx, Amedej Vetrih xx (Bilal Başacıkoğlu dk. 89 x?), Andre Sousa xx (Andre Felipe dk. 63 x), Osama Rashid xx (Jefferson dk. 75 xx), Alexandru Maxim xx (Enver Cenk Şahin dk. 63 xx), Kenan Özer xxx, Muhammet Demir xxx (Zvonimir Kozulj dk. 75 x)
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Papy Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Furkan Soyalp
Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto
Goller: Muhammet Demir (dk. 12), Kenan Özer (dk. 70 pen.) (Gaziantep FK), Günay Güvenç (dk. 37 k.k.), Adem Büyük (dk. 80 pen.) (Yeni Malatyaspor)
Sarı Kartlar: Adem Büyük (Yeni Malatyaspor) Kenan Özer, Günay Güvenç, Andre Sousa, Muhammet Demir (Gaziantep FK)
Kırmızı Kartlar: Ricardo Sa Pinto (dk. 36) (Gaziantep FK), Teenage Hadebe (dk. 84) (Yeni Malatyaspor)