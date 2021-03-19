19 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!

Son dakika haberleri... son 16 turunda rakiplerini eleyen , , ve , çeyrek finale yükseldi.

SPOR
Giriş Tarihi: 19.03.2021
ABONE OL
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, son 16 turu karşılaşmaları tamamlandı.

temsilcisi , 1-1'in rövanşında 'nda İtalya'nın takımına konuk oldu. Manchester ekibi, 48. dakikada 'nın golüyle mücadeleyi 1-0 kazanarak çeyrek finale çıktı.

, sahasında ağırladığı 'i ilk maçta olduğu gibi 2-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

, 3-0 kazandığı mücadelenin rövanşında deplasmanda 'u 2-0 ile geçerek tur atladı.

ise ilk maçta 1-1 berabere kaldığı 'ı deplasmanda 2-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı. Rangers'ta 61. dakikada ve 73. dakikada kırmızı kart gördü.

Alınan sonuçlar şöyle:

Milan (İtalya) - Manchester United (İngiltere): 0-1

Villarreal (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-0

Young Boys (İsviçre) - Ajax (Hollanda): 0-2

Rangers (İskoçya) - Slavia Prag (): 0-2

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA