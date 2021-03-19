Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin sonucunu akıl oyunları belirleyecek
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine sayılı günler kaldı. Lider Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine odaklandı. Teknik patron Yalçın, uygulayacağı stratejiyi de şimdiden belirledi. Futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan Yalçın, "İlk hedefimiz 3 puan. Ancak panik havası istemem. Yenemiyorsak yenilmeyeceğiz" dedi. Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin planları su yüzüne çıkmaya başladı. Teknik patron Erol Bulut, Vodafone Park'ta aslında tanıdık bir taktiği oyuncularına uygulatacak. Trabzon deplasmanında zaferi getiren strateji Beşiktaş'a karşı da uygulanacak.
Lider Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine odaklandı. Teknik patron Yalçın, uygulayacağı stratejiyi de şimdiden belirledi. Futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan Yalçın, "İlk hedefimiz 3 puan. Ancak panik havası istemem. Yenemiyorsak yenilmeyeceğiz" dedi.
BASİT HATA DÜŞMANIMIZ
Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı: Sahanın yer yerinde 90 dakika boyunca yardımlaşarak baskımızı hissettirmeliyiz. Basit hatalar ve konsantrasyon kaybı bizim en büyük düşmanımız.
RAKİBİNİZİ HAVAYA SOKMAYIN!
Oyunu kontrol ettiğimiz ve sakin kaldığımız zamanlar bizim en güçlü anlarımız. Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka çaresi yok. Onları saha içinde havaya sokmadan oyunumuzu kabul ettireceğiz.
FENER'İN HOCASI BULUT BEŞİKTAŞ'A TRABZON TAKTİĞİNİ UYGULAYACAK
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin planları su yüzüne çıkmaya başladı. Teknik patron Erol Bulut, Vodafone Park'ta aslında tanıdık bir taktiği oyuncularına uygulatacak. Trabzon deplasmanında zaferi getiren strateji Beşiktaş'a karşı da uygulanacak.
SİLAHLARI SUSTURACAK
Oyunu kontrol ederek ve savunmada alan daraltarak Beşiktaş'ın hücum silahlarını susturmayı planlayan teknik direktör Erol Bulut, gerekirse son 20 dakikada tam riskleri alacak.
FENER'DE B PLANI DA HAZIR
Bulut'un planlarında en kötü senaryo ise skor olarak geriye düşmek. Zira bu gerçekleşirse 2. plan devreye girecek ve hamleler ve riskler son 20 dakikada değil daha önce devreye girecek.
ABOUBAKAR DERDİBE SAHADA
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına dün başladı. Başakşehir ile oynanan kupa maçında sakatlanıp oyundan çıkan Aboubakar'ın takımla birlikte çalışması yüreklere su serpti. Cenk Tosun da takımla birlikte çalışırken sakatlığı devam eden Gökhan Töre idmana çıkmadı.
GÖKHAN'DA UMUT VAR! İSTİYOR
Gençlerbirliği maçında sakatlanan Gökhan Gönül dün sahada bireysel çalışma gerçekleştirdi. Gökhan'ın bugünkü idmanın bir bölümünde takımla çalışması bekleniyor. Sarı-Lacivertli ekibin kaptanının derbide oynayıp oynamayacağı maç saatinde kesinlik kazanacak.
1.5 SAATLİK DERBİ MESAİSİ
Fenerbahçe derbi maçın hazırlıklarına devam etti. Taktik ağırlıklı geçen çalışmada hücum organizasyonları üzerinde duruldu. Hazırlıklar bugün de devam edecek.
NE KAZANACAĞIMIZI ÇOK İYİ BİLİYORUZ
Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Atiba, derbi öncesi açıklamalarda bulundu. Atiba, "Yaptığımız şeyi yapmaya devam edeceğiz. Derbinin bize kazandıracaklarını çok iyi biliyoruz. Büyük bir maç, uzun zamandır bu maçı bekliyoruz" dedi.
GEREKENİ YAPARIZ YİNE KAZANIRIZ
Fenerbahçe'nin yıldızı Luiz Gustavo, Beşiktaş derbisi öncesinde iddialı konuştu: Gustavo, "G.Birliği yenilgisi bizi derinden etkiledi. Ancak henüz teslim olmadık. Kritik maçlarda hep gerekeni yaptık, yine kazanacağız" ifadesini kullandı.