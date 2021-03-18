19 Mart 2021, Cuma
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UEFA Avrupa Ligi'nde tarihi maç: Dinamo Zagreb, Tottenham'ı evine yolladı!

Son dakika haberi... son 16 turunda , uzatmalara giden maçta 'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

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Giriş Tarihi: 18.03.2021
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UEFA Avrupa Ligi'nde tarihi maç: Dinamo Zagreb, Tottenham'ı evine yolladı!

temsilcisi , 2-0 kaybettiği mücadelenin rövanşında ekibi 'ı konuk etti.

Dinamo Zagreb, 62 ve 82. dakikalarda 'in golleriyle normal süreyi 2-0 önde tamamlayarak maçı uzatmalara götürdü.

Karşılaşmanın 106. dakikasında bir kez daha sahneye çıkarak "hat-trick" yapan Orsic, takımına 3-0'lık galibiyeti getirdi.

Tottenham'a karşı toplamda 3-2 üstünlük kuran Dinamo Zagreb, adını çeyrek finale yazdırdı.

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