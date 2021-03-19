Son dakika: TFF resmen duyurdu! Bir hakem pozitif çıktı
Son dakika haberi...Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakeminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
SPOR AA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakeminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."