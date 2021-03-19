19 Mart 2021, Cuma
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Son dakika: TFF resmen duyurdu! Bir hakem pozitif çıktı

Son dakika haberi... (TFF), bir üst klasman hakeminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 19.03.2021
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Son dakika: TFF resmen duyurdu! Bir hakem pozitif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakeminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."

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