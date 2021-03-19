Son dakika | Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi kura çekimini Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop yaptı.

Altıntop, "Ülkemi temsil etmekten gurur duydum. Ülkem adına çok maça çıktım. Bu finale ev sahipliği yapacağımız için heyecanlıyız. Turnuva finali için hazırız. UEFA ile el ele çalışıyoruz. Hansi Flick tipik bir Alman değildir. Basit düşünür ve akıllıdır. Her oyuncuyu saha içinde ve dışında çok iyi yapar. Büyük süpriz Porto'nun Juventus'u elemesiydi. Bence Porto çeyrek finali hak etti" dedi.

PSG, Barcelona'yı elerken Liverpool, Leipzig'i saf dışı bırakmıştı. Real Madrid, İtalyan temsilcisi Atalanta'yı Manchester City Mönchegladbach'ı Bayern Münih, Lazio'yu Chelsea ise Atletico Madrid'i elemişti.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

MANCHESTER CİTY - BORUSSİA DORTMUND

PORTO - CHELSEA

BAYERN MÜNİH - PSG

REAL MADRİD - LİVERPOOL