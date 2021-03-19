Son dakika: Hasan Şaş'tan flaş açıklama: Ortada bir şey yokken...

ORTADA BİR ŞEY YOKKEN...

Hasan Şaş olayla ilgili olarak Hürriyet'e "Bu tip olaylar benim başıma çok geliyor.. Her dönem böyle sataşmalara, laf atmalara maruz kalıyorum. Hava alanında da böyle bir durum oldu. Ortada hiçbir şey yokken laf atıldı. Ne dediğini tam anlamadım ama tepki gösterdim. Durum bu" açıklamasını yaptı.

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