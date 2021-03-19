19 Mart 2021, Cuma
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Fenerbahçe iki ünlü teknik adamın peşinde: Löw olmazsa Dalic!

'nin teknik direktör arayışı devam ediyor. Yönetim, Teknik Direktör ile önümüzdeki sezon devam etmeyecek. Sarı-Lacivertliler önümüzdeki sezon yeni hocasıyla mücadele edecek. Yönetimin önceliği ise ’nı bırakacağını açıklayan .

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Giriş Tarihi: 19.03.2021
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Fenerbahçe iki ünlü teknik adamın peşinde: Löw olmazsa Dalic!

'de önünde alınan yenilgi bardağı taşırdı! Yönetim, Teknik Direktör ile önümüzdeki sezon devam etmeyecek. Sarı-Lacivertliler önümüzdeki sezon yeni hocasıyla mücadele edecek. Yönetimin önceliği ise 'nı bırakacağını açıklayan .

FENER GELECEK CEVABI BEKLİYOR
Ali Koç'un Alman teknik adama teklifi ilettiği ve tecrübeli hocadan gelecek cevabı beklemeye geçtiği öğrenildi. Löw'ün alternatifi ise Hırvat Milli Takımı'nı çalıştıran

MİLLİ TAKIM NEDENİYLE OLMADI
Bilindiği gibi Fenerbahçe, tecrübeli hocayla daha önce temasa geçmiş ama Hırvat Milli Takımı'nı çalıştırdığı için transfer gerçekleşmemişti… Bu yaz o da milli takımı bırakabilir.

KALMA İHTİMALİ ORTADAN KALKTI
Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut derbisini kaybederse sezon sonuna kadar takımı çalıştıracak. Bulut, hafta sonu kazansa bile sezon sonu yollar ayrılacak.

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