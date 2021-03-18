4 büyüklerden Çanakkale Zaferi mesajı
Türk futbolunun 4 devi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un resmi Twitter hesaplarından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü nedeniyle paylaşımlarda bulunuldu.
18 Mart Çanakkale Zaferi, Türk futbolunun devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor tarafından da anıldı.
Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;
Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.
Fenerbahçe de Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 106. Yılı kutlu olsun!" ifadelerine yer verdi.
İşte Galatasaray'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımı;
Şanlı Türk tarihinin dönülmez noktalarından biri olan tüm dünyaya "Çanakkale Geçilmez!" mesajını veren 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla anıyoruz.
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü nedeniyle paylaşımda bulunan Trabzonspor'un resmi Twitter hesabından şu ifadelere yer verildi;
Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir! Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.