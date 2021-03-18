4 büyüklerden Çanakkale Zaferi mesajı

İşte Galatasaray'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımı;

Şanlı Türk tarihinin dönülmez noktalarından biri olan tüm dünyaya "Çanakkale Geçilmez!" mesajını veren 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla anıyoruz.