18 Mart 2021, Perşembe
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TBF'den Beşiktaş'ın itirazına ret!

, - Icrypex maçı sonrasında siyah-beyazlı kulübün hakemlerin hata yaptığıyla ilgili itirazını reddetti.

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Giriş Tarihi: 18.03.2021
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TBF'den Beşiktaş'ın itirazına ret!

ING Basketbol Süper Lig'inde Beşiktaş'ın Tofaş'a 89-86 mağlup olduğu maçın ardından siyah-beyazlılar, hakemlerin monitörden izleyip iptal ettikleri sayının geçerli sayılması gerektiğini savunarak TBF'ye itirazda bulunmuştu.

TBF'den konuyla ilgili bugün yapılan açıklamada, "Tofaş-Beşiktaş Icrypex maçında Beşiktaş takımı tarafından yapılan itirazı görüşmüş; itiraza konu pozisyonun incelenmesi ve MHK'nin görüşünün değerlendirilmesi ile itirazın reddine karar vermiştir" denildi.

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