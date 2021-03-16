16 Mart 2021, Salı
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Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Caktas geliyor!

'da flaş transfer gelişmesi... ile yollarını ayıran G.Saray'da yeni sezon için 10 numara arayışları başladı. Sarı-Kırmızılılar'ın listesine giren ilk ismin olduğu iddia edildi. basınına göre Galatasaray, 'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki futbolcuya teklif yaptı. Bu sezon 17 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Caktas'ın 'a gelmeye çok sıcak baktığı da belirtildi.

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Giriş Tarihi: 16.03.2021
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Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Caktas geliyor!

Belhanda ile yollarını ayıran G.Saray'da yeni sezon için 10 numara arayışları başladı. Sarı-Kırmızılılar'ın listesine giren ilk ismin olduğu iddia edildi. basınına göre , 'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki futbolcuya teklif yaptı. Bu sezon 17 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Caktas'ın 'a gelmeye çok sıcak baktığı da belirtildi.

Çok golcü bir oyuncusu olan Caktas, geçen sezon da 33 maçta rakip ağları 20 kez sarstı. Caktas'ı geçen sezon da istemişti.

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