Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Caktas geliyor!

Belhanda ile yollarını ayıran G.Saray'da yeni sezon için 10 numara arayışları başladı. Sarı-Kırmızılılar'ın listesine giren ilk ismin Mijo Caktas olduğu iddia edildi. Hırvat basınına göre Galatasaray, Hajduk Split'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki futbolcuya teklif yaptı. Bu sezon 17 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Caktas'ın İstanbul'a gelmeye çok sıcak baktığı da belirtildi.