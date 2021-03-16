16 Mart 2021, Salı
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Fenerbahçe Ali Koç yönetiminde 3 yıldır eriyor: 2 yılda 2 milyar lira harcadı

Fenerbahçe yönetiminde aradığı huzuru bulamadı. Ali Koç, 'ın 20 yıllık başkanlığına son verip görevi devraldı... Ama Fenerbahçe onun başkanlığında hep hüsran yaşadı. Geçen sezonu 7. tamamlayan Sarı-Lacivertliler bu sezon da şampiyonluk yarışında geride kaldı. Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi alınan kötü sonuçlar sonrası hep bir suçlu aradı. Önce 'ın yardımcıları hain ilan edildi! Sonra ve başarısız olduğu için gönderildi.

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Giriş Tarihi: 16.03.2021
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Fenerbahçe Ali Koç yönetiminde 3 yıldır eriyor: 2 yılda 2 milyar lira harcadı

Ali Koç "Vizyon" sloganıyla yola çıktı. 'ın 20 yıllık başkanlığına sonverip görevi devraldı... Ama Fenerbahçe onun başkanlığında hep hüsran yaşadı. Geçen sezonu 7. tamamlayan Sarı-Lacivertliler bu sezon da şampiyonluk yarışında geride kaldı.

Fenerbahçe'de ve yönetimi alınan kötü sonuçlar sonrası hep bir suçlu aradı. Önce 'ın yardımcıları hain ilan edildi! Sonra ve başarısız olduğu için gönderildi.

Dünyanın sayılı futbol adamlarından başarısız sonuçlar sonrası görevinden ayrıldı. Büyük umutlarla transfer edilen ve de başarısız oldukları gerekçesiyle gönderildi.

Slimani sonrasında performansıyla 'da ses getirdi. 'nin gidişi sonrası yönetim, "Bize yüklü bir tazminat ödeyecek" dedi. Söylenenlerin tersi oldu. Alman futbolcu tazminat davasını kazandı.

Yeni takımında döktürmeye başladı. Her alınan kötü sonuç sonrası Başkanı Başkanı , Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve hakemler hedef tahtasına kondu.

Son olarak ligin dibinde yer alan maçı sonrası VAR operatörü suçlu bulundu. Kısaca Fenerbahçe'de herkes suçlu bir tek başkan Ali Koç'un suçu yok(!)

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