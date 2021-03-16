Fenerbahçe Ali Koç yönetiminde 3 yıldır eriyor: 2 yılda 2 milyar lira harcadı
Fenerbahçe Ali Koç yönetiminde aradığı huzuru bulamadı. Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığına son verip görevi devraldı... Ama Fenerbahçe onun başkanlığında hep hüsran yaşadı. Geçen sezonu 7. tamamlayan Sarı-Lacivertliler bu sezon da şampiyonluk yarışında geride kaldı. Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi alınan kötü sonuçlar sonrası hep bir suçlu aradı. Önce Aykut Kocaman'ın yardımcıları hain ilan edildi! Sonra Philip Cocu ve Ersun Yanal başarısız olduğu için gönderildi.
Ali Koç "Vizyon" sloganıyla yola çıktı. Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığına sonverip görevi devraldı... Ama Fenerbahçe onun başkanlığında hep hüsran yaşadı. Geçen sezonu 7. tamamlayan Sarı-Lacivertliler bu sezon da şampiyonluk yarışında geride kaldı.
Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi alınan kötü sonuçlar sonrası hep bir suçlu aradı. Önce Aykut Kocaman'ın yardımcıları hain ilan edildi! Sonra Philip Cocu ve Ersun Yanal başarısız olduğu için gönderildi.
Dünyanın sayılı futbol adamlarından Damien Comolli başarısız sonuçlar sonrası görevinden ayrıldı. Büyük umutlarla transfer edilen Slimani ve Ayew de başarısız oldukları gerekçesiyle gönderildi.
Yeni takımında döktürmeye başladı. Her alınan kötü sonuç sonrası Futbol Federasyonu Başkanı Başkanı Nihat Özdemir, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı ve hakemler hedef tahtasına kondu.
Son olarak ligin dibinde yer alan Gençlerbirliği maçı sonrası VAR operatörü suçlu bulundu. Kısaca Fenerbahçe'de herkes suçlu bir tek başkan Ali Koç'un suçu yok(!)