Fenerbahçe için bomba iddia: Erol Bulut gidiyor, Löw geliyor!
Fenerbahçe'de flaş gelişme... Fenerbahçe'de kaos ortamı ile birlikte yine hareketli günler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli ekipte kredisi tükenme noktasına gelen teknik direktör Erol Bulut’un yerine en ciddi adayın kim olduğu ortaya çıktı. Bu isim son derece tanıdık: Alman Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw.
Fenerbahçe'de kaos ortamı ile birlikte yine hareketli günler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli ekipte kredisi tükenme noktasına gelen teknik direktör Erol Bulut'un yerine en ciddi adayın kim olduğu ortaya çıktı. Bu isim son derece tanıdık: Alman Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw.
YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ BİLE
Geçtiğimiz hafta Alman Mili Takımı'nı bırakacağını açıklayan Löw ile bu açıklamanın sonrasında yönetici Selahattin Baki'nin bir görüşme yaptığı öğrenildi. Görüşme olumlu geçti.
KULÜBÜ TANIMASI AVANTAJ
Alman teknik adam Fenerbahçe'den düşünmek için süre istediği öğrenildi. Löw'ün kulübü ve Türkiye'yi tanıması, Mesut'un Fenerbahçe'de olması büyük bir avantaj olarak görülüyor...
ALMANYA İLE BAŞARI HİKAYESİ
Alman Milli Takımı ile Dünya Şampiyonluğu yaşayan Joachim Löw, 1998/99 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırdı. 2006 yılından bu yana da Alman Milli Takımı'nın başında görev yapıyor.