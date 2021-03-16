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Fenerbahçe için bomba iddia: Erol Bulut gidiyor, Löw geliyor!

'de flaş gelişme... Fenerbahçe'de kaos ortamı ile birlikte yine hareketli günler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli ekipte kredisi tükenme noktasına gelen teknik direktör ’un yerine en ciddi adayın kim olduğu ortaya çıktı. Bu isim son derece tanıdık: .

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Giriş Tarihi: 16.03.2021
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Fenerbahçe için bomba iddia: Erol Bulut gidiyor, Löw geliyor!

'de kaos ortamı ile birlikte yine hareketli günler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli ekipte kredisi tükenme noktasına gelen teknik direktör 'un yerine en ciddi adayın kim olduğu ortaya çıktı. Bu isim son derece tanıdık: .

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ BİLE
Geçtiğimiz hafta 'nı bırakacağını açıklayan Löw ile bu açıklamanın sonrasında yönetici Selahattin Baki'nin bir görüşme yaptığı öğrenildi. Görüşme olumlu geçti.

KULÜBÜ TANIMASI AVANTAJ
Alman teknik adam Fenerbahçe'den düşünmek için süre istediği öğrenildi. Löw'ün kulübü ve 'yi tanıması, Mesut'un Fenerbahçe'de olması büyük bir avantaj olarak görülüyor...

ALMANYA İLE BAŞARI HİKAYESİ
Alman Milli Takımı ile Şampiyonluğu yaşayan Joachim Löw, /99 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırdı. 2006 yılından bu yana da 'nın başında görev yapıyor.

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