Beşiktaş Başakşehir maçı canlı izle! 2021 Ziraat Türkiye Kupası BJK Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi bugün başlıyor. Yarı final mücadelesinin ilk maçında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir mücadele edecek. Heycan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve karşılaşma öncesi istatistiklerini yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Beşiktaş Başakşehir maçı canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...
Beşiktaş Başakşehir maçı canlı yayın nasıl izlenir? Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi bugün Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak maçla başlıyor. Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak adını finale yazdırmak istiyor. Karşılaşma tek maç usulüne göre yapılacak. Rakibine üstünlük kuran takım bir üst tura yükselecek. Peki, 2021 Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Beşiktaş Başakşehir maçı canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...
BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Başakşehir maçı 16 Mart Salı yani bugün saat 20.45'te başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final mücadelesinde rakibine üstünlük kuracak takım finale yükselecek.
BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN;
BEŞİKTAŞ CEPHESİ
Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Medipol Başakşehir ile oynadığı iki lig maçını da 3-2'lik skorlarla kazandı.
Beşiktaş'ta kupa maçı öncesi Gökhan Töre ile Cenk Tosun'un sakatlığı bulunuyor.
10 YILDIR KUPAYA HASRET
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı son olarak 11 Mayıs 2011'de oynanan final maçıyla kazandı.
2010-2011 sezonunda son olarak final oynama başarısı gösteren Beşiktaş, o zamanki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir'e penaltılarda üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü.
Beşiktaş, 2011-2012'de 4. kademede elendi. Bir sonraki sezon 5. kademede kupaya veda eden siyah-beyazlı takım, 2013-2014 sezonunda 4. kademede elenmekten kurtulamadı.
Siyah-beyazlı ekip, 2013-2014'ten sonraki 3 sezonda kupaya son 16 turunda veda etti. 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe ile yarı finalde eşleşen Beşiktaş, sahasındaki ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Deplasmandaki karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle sahadan çekilen siyah-beyazlı ekip, kaldığı yerden devam etmesi yönünde karar alınan maça çıkmayınca hükmen mağlup sayıldı ve kupadan elendi. Beşiktaş, karşılaşmaya çıkmaması nedeniyle bir sene kupadan men edildi ve 2018-2019'da organizasyonda yer alamadı.
Beşiktaş, geçen sezon ise son 16 turunda kupadan elendi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 kez final oynayan Beşiktaş, 9 kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.
BAŞAKŞEHİR CEPHESİ
Medipol Başakşehir, kupada çeyrek finalde 1-1 sona eren maçın uzatma bölümünde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı.
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Junior Caiçara, Boli Bolingoli, Junior Fernandes, Fredrik Gulbrandsen ve Mahmut Tekdemir Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.