Beşiktaş Başakşehir maçı canlı yayın nasıl izlenir? Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi bugün Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak maçla başlıyor. Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak adını finale yazdırmak istiyor. Karşılaşma tek maç usulüne göre yapılacak. Rakibine üstünlük kuran takım bir üst tura yükselecek. Peki, 2021 Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Beşiktaş Başakşehir maçı canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Başakşehir maçı 16 Mart Salı yani bugün saat 20.45'te başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final mücadelesinde rakibine üstünlük kuracak takım finale yükselecek.

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN;