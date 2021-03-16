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Ahmet Çakar'ın hakem iddiaları hakkında TFF'den İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına flaş başvuru!

futbol yorumcusu 'ın hakemlere yönelik iddialarının araştırılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu. Açıklamada "Açıklamalarında herhangi bir somut kanıt sunmayan Ahmet Çakar, görüşme yaptığını iddia ettiği hakemin ismini açıklamayacağını defalarca vurgulamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 16.03.2021 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
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Ahmet Çakar'ın hakem iddiaları hakkında TFF'den İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına flaş başvuru!

(TFF), futbol yorumcusu 'ın iddialarıyla ilgili tahkikat yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Televizyon yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, faal bir hakemle görüşme yaptığını iddia ederek, bir süredir hakem camiasını töhmet altında bırakan açıklamalarda bulunmaktadır. Açıklamalarında herhangi bir somut kanıt sunmayan Ahmet Çakar, görüşme yaptığını iddia ettiği hakemin ismini açıklamayacağını defalarca vurgulamıştır. Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Çakar'ın müteakip defalar gündeme getirdiği iddialarla ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunmuştur." ifadeleri yer aldı.

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