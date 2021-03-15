15 Mart 2021, Pazartesi
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Son dakika: Galatasaray'da Fernando Muslera kararı

Son dakika haberi... 'da 'nın sözleşmesi 3 yıl daha uzatılıyor. Uruguaylı kaleci ile yarın sözleşme imzalanacak.

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Giriş Tarihi: 15.03.2021 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021
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Son dakika: Galatasaray'da Fernando Muslera kararı

Galatasaray Kulübü, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile sözleşme uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kaptan Muslera için yarın saat 14.30'da Türk Telekom Stadı Basın Toplantı Odası'nda imza töreni düzenleneceği belirtildi.

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