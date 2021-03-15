Son dakika: Galatasaray'da Fernando Muslera kararı
Son dakika haberi... Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sözleşmesi 3 yıl daha uzatılıyor. Uruguaylı kaleci ile yarın sözleşme imzalanacak.
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Galatasaray Kulübü, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile sözleşme uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kaptan Muslera için yarın saat 14.30'da Türk Telekom Stadı Basın Toplantı Odası'nda imza töreni düzenleneceği belirtildi.