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Erman Toroğlu'ndan Kayserispor - Galatasaray maçının hakemi Özkahya'ya sert sözler

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Giriş: 13.03.2021 22:49
Güncelleme:13.03.2021 22:50
A Spor yorumcularından Erman Toroğlu, Kayserispor - Galatasaray maçının hakemi Halis Özkahya'yı sert sözlerle eleştirdi. Toroğlu, "Hatırladığım kadarıyla bir dört sene evvel Fenerbahçeli bir futbolcu suratına tükürdü bu hakemin, atamadı! Ben olsam bu hakeme hakemlik yaptırmam. Görüyorum maç başlamadan önce yüzünü, 'Galatasaray mağlup olursa yandım' diyor. Çaldığı düdüklerden de görüyorum". dedi.
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