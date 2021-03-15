Cristiano Ronaldo, Cagliari karşısında hat-trick yaptı!

Maçın 25. dakikasında Ronaldo, bu kez penaltıdan farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti: 0-2.

Müsabakanın 32. dakikasında Juventus'ta Ronaldo, bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.

İlk yarı, bu gollerle konuk takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Ev sahibi Cagliari, 61. dakikada Giovanni Simeone ile farkı 2'ye indirdi: 1-3.