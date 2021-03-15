Cristiano Ronaldo, Cagliari karşısında hat-trick yaptı!
İtalya Birinci Futbol Ligi Serie A'nın 27. haftasında Juventus, deplasmanda Cagliari'yi 3-1 yendi. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekipte Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo 32 dakikada hat-trick yaptı!
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RONALDO 32 DAKİKADA HAT-TRICK YAPTI
İtalya Birinci Futbol Ligi Serie A'nın 27. haftasında Juventus, deplasmanda Cagliari'yi 3-1 yendi.
RONALDO 32 DAKİKADA HAT-TRICK YAPTI
Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 10. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.
Maçın 25. dakikasında Ronaldo, bu kez penaltıdan farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti: 0-2.
Müsabakanın 32. dakikasında Juventus'ta Ronaldo, bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.
İlk yarı, bu gollerle konuk takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Ev sahibi Cagliari, 61. dakikada Giovanni Simeone ile farkı 2'ye indirdi: 1-3.