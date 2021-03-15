15 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Cristiano Ronaldo, Cagliari karşısında hat-trick yaptı!

Cristiano Ronaldo, Cagliari karşısında hat-trick yaptı!

İtalya Birinci Futbol Ligi Serie A'nın 27. haftasında , deplasmanda Cagliari'yi 3-1 yendi. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekipte Portekizli yıldız 32 dakikada hat-trick yaptı!

SPOR
Giriş Tarihi: 15.03.2021
ABONE OL
Cristiano Ronaldo, Cagliari karşısında hat-trick yaptı!

İtalya Birinci Futbol Ligi Serie A'nın 27. haftasında , deplasmanda Cagliari'yi 3-1 yendi.

RONALDO 32 DAKİKADA HAT-TRICK YAPTI
Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, Portekizli yıldızı 'nun 10. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın 25. dakikasında Ronaldo, bu kez penaltıdan farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti: 0-2.

Müsabakanın 32. dakikasında Juventus'ta Ronaldo, bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.

İlk yarı, bu gollerle konuk takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Ev sahibi Cagliari, 61. dakikada ile farkı 2'ye indirdi: 1-3.

Maçta başka gol olmadı ve Juventus, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

JUVENTUS LİDERİN 10 PUAN GERİSİNDE
Bu galibiyetle puanını 55'e çıkartan bir maçı eksik Juventus, lider Inter'in 10 puan gerisinde 3. basamakta yer aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA