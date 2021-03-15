15 Mart 2021, Pazartesi
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Galatasaray'da Falcao rüzgarı! Bomba gibi geri döndü

'da Falcao'nun dönüşü! küllerinden doğdu, tekrar Galatasaray'ın 1. forveti oldu. 'a duble yaptıktan sonra maçında 1 gol atan, 2 şutu direkte patlayan Falcao bu performansını 'deki tedavisine borçlu. Falcao'nun 'daki tedavisinde tüm gününü bitlikte geçiren doktor 'un yıldız golcünün sahalara güçlü dönmesinde bir numaralı etken olduğu öğrenldi.

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Giriş Tarihi: 15.03.2021
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Galatasaray'da Falcao rüzgarı! Bomba gibi geri döndü

Radamel Falcao küllerinden doğdu, tekrar 'ın 1. forveti oldu. 'a duble yaptıktan sonra maçında 1 gol atan, 2 şutu direkte patlayan Falcao bu performansını 'deki tedavisine borçlu.

Falcao'nun 'daki tedavisinde tüm gününü bitlikte geçiren doktor 'un yıldız golcünün sahalara güçlü dönmesinde bir numaralı etken olduğu öğrenildi.

Galatasaraylı taraftarlar da bunu üzerine İspanyol doktoru kahraman ilan etti. Doktor için şu ifadeler kullanıldı: gibi adam mübarek… de buna tedavi olsun… Elin ayağın dert görmesin mübarek insan…

Eğer olursak şampiyonluk primi verin bu adama… Bu adam bu kulübe gelmeli… Falcao'nun doktoru derhal başına getirilsin.

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