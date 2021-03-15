Galatasaray'da Falcao rüzgarı! Bomba gibi geri döndü

Galatasaraylı taraftarlar da bunu üzerine İspanyol doktoru kahraman ilan etti. Doktor Joaquin Juan için şu ifadeler kullanıldı: Lokman Hekim gibi adam mübarek… Emre Taşdemir de buna tedavi olsun… Elin ayağın dert görmesin mübarek insan…

Eğer olursak şampiyonluk primi verin bu adama… Bu adam bu kulübe gelmeli… Falcao'nun doktoru derhal dünya sağlık örgütü başına getirilsin.