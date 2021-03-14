14 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Merakla bekleniyordu! İşte Erol Bulut'un Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamalar

Merakla bekleniyordu! İşte Erol Bulut'un Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamalar

Şampiyonluk yolunda 'ne 2-1 mağlup olarak şansını zora sokan Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü , maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Bulut'un o sözleri...

SPOR
Giriş Tarihi: 14.03.2021
ABONE OL
Merakla bekleniyordu! İşte Erol Bulut'un Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamalar

Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında 'ni konuk etti. Sarı-lacivertliler Filip Novak'ın golüyle 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu.

İşte Bulut'un o sözleri;

Deplasmanda nasıl rekor kırıyorsak, kendi evimizde maalesef rekor kırıyoruz. Bugün oyuna iyi ve başladık. Golümüzü de attık.

Rakip ikinci yarı daha çok kapanmaya başladı. İki forvete ve 3-5-2 sistemine dönüp daha baskılı oynamaya çalıştık. Maalesef bir kontra ataktan bence yüzde yüz ofsayt bir pozisyondan gol yedik. Bize çizgiler farklı çiziliyor, rakiplerimize farklı çiziliyor.

Sonuna kadar mücadelemizi edeceğiz. Saha dışında da mücadelemize devam edeceğiz.

İkinci yarı değişikliklere gitmek zorundaydık. İlk yarı forvet anlamında Thiam'dan verim alamadık. İkinci yarı bunu değiştirerek pozisyon aradık, bulduk ama değerlendiremedik.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA