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Trabzonspor'dan transfer harekatı! Abdullah Avcı, Enes Destan'ı istiyor

'da flaş transfer gelişmesi... Trabzonspor Teknik Direktörü, forması giyen genç golcü 'ın peşinde… Daha önce Altınordu'dan 'i 'e transfer ederek, oyuncunun gelişiminde büyük rol oynayan , 'ın da kendi elinde büyük bir yeteneğe dönüşeceğine inanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Destan için yönetimden şartlarını zorlamasını istedi.

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Giriş Tarihi: 14.03.2021
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Trabzonspor'dan transfer harekatı! Abdullah Avcı, Enes Destan'ı istiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü, Altınordu forması giyen genç golcü Enes Destan'ın peşinde… Daha önce Altınordu'dan Cengiz Ünder'i Başakşehir'e transfer ederek, oyuncunun gelişiminde büyük rol oynayan Abdullah Avcı, Enis Destan'ın da kendi elinde büyük bir yeteneğe dönüşeceğine inanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Destan için yönetimden şartlarını zorlamasını istedi. Altınordu'nun 18 yaşındaki yeteneği Enis Destan, 1. Lig'de bu sezon 18 maçta 9 gol atıp, 2 asist gerçekleştirdi.

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