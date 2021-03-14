Futbolcular savaşıyor! Beşiktaş şampiyonluğa kilitlendi
Şampiyonluk alevi Beşiktaş'ı tek yürek yaptı… Siyah- Beyazlılar’da Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki başarıda şifre ise yakalanan kolej havası… Kara Kartal’da oynayan, oynamayan tüm futbolcular mutlu. Tüm futbolcular kazanmak için sonuna kadar savaşıyor ve başarı geliyor.
Beşiktaş şampiyonluk yolunda tek yürek oldu… Siyah- Beyazlılar'da Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki başarıda şifre ise yakalanan kolej havası… Kara Kartal'da oynayan, oynamayan tüm futbolcular mutlu. Tüm futbolcular kazanmak için sonuna kadar savaşıyor ve başarı geliyor.
AVRUPA'DA DA LİDER DURUMDA
GEÇEN SEZONU 16 PUAN GEÇTİ
SERGEN YALÇIN 2.25 PUAN ORTALAMASI YAKALADI
Ligde 28 maçın 20'sini kazanan Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı, maç başına 2.25 puan ortalaması yakaladı ve ligin en çok galibiyet alan takımı konumunda. Rakip filelere 62 gol bırakarak ligin en golcü ekibi olan Kartal, kalesinde 29 gol görürken 33 averaja ulaştı. Sergen hoca, Antalya beraberliği sonrası "Savaşımız yeni başlıyor" dedikten sonra takımıyla müthiş bir performans gösterdi.
KARTAL'IN ORKESTRA ŞEFİ RACHID GHEZZAL
Başakşehir maçında Brezilyalı stoper Welinton'un attığı golde asist yapan Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal yine klasını konuşturdu. Saha içinde Beşiktaş'ın orkestra şefi olan yıldız oyuncu Süper Lig'deki asist sayısını da 12'ye çıkarmış oldu.