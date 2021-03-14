Futbolcular savaşıyor! Beşiktaş şampiyonluğa kilitlendi

Beşiktaş şampiyonluk yolunda tek yürek oldu… Siyah- Beyazlılar'da Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki başarıda şifre ise yakalanan kolej havası… Kara Kartal'da oynayan, oynamayan tüm futbolcular mutlu. Tüm futbolcular kazanmak için sonuna kadar savaşıyor ve başarı geliyor.