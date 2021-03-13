13 Mart 2021, Cumartesi
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Burak Yılmaz, 2 ay sonra sahalara geri döndü

() ekibi 'de sakatlığı geçen , yarın oynanacak maçının kadrosuna alındı.

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Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
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Burak Yılmaz, 2 ay sonra sahalara geri döndü

Lille'in Twitter hesabından "Tekrar hoş geldin Burak Yılmaz" notuyla paylaşılan 21 kişilik kadroda, 35 yaşındaki oyuncunun ismi de yer aldı.

Burak Yılmaz, son olarak 9 Ocak'ta Nimes ile oynanan lig maçında görev almış ve takımına 1-0'lık galibiyeti getiren golü atmıştı.

Lille'de bu sezon 22 maçta forma giyen milli oyuncunun, 11 golü bulunuyor.

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