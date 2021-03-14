14 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe için kader haftası! Kritik viraja girildi

Fenerbahçe için kader haftası! Kritik viraja girildi

şampiyonluk yolunda çok önemli iki maça çıkacak. Fenerbahçe bugün ’de , önümüzdeki hafta da ile bir sezona bedel 2 maç oynayacak. Zorlu maçlar öncesi "Kaderimizi kendimiz çizeceğiz. Ama önce Gençlerbirliği maçını kayıpsız geçelim" dedi.

SPOR
Giriş Tarihi: 14.03.2021
ABONE OL
Fenerbahçe için kader haftası! Kritik viraja girildi
Beşiktaş'ın 'i cuma gecesi mağlup etmesiyle zirvenin 5 puan gerisine düşen belki de sezonun en kritik virajına girdi.

Sarı-Lacivertliler'in bugün 'de ve önümüzdeki hafta 'ta karşısında alacağı skorlar şampiyonluk yarışındaki kaderini belirleyecek.

Fenerbahçe'nin puan kaybına tahammülü yok. Ancak öncelikle Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçları ligin gidişatı ve mental kondisyon açısından son derece kritik bir öneme sahip. 2'de 2 yaparsa zirvede çok iddialı bir konuma gelecek.

Aksi durumda ise büyük bir sıkıntı yaşayacak. Durumun farkında olan teknik direktör tüm hesaplarını galibiyet üzerine kurmuş durumda.

Dün futbolcularıyla antrenman öncesinde bir toplantı yapan Erol Bulut, "Çok kritik maçların arefesindeyiz. Ancak biz maç maç düşünmek zorundayız. Gençlerbirliği maçını hasarsız atlatıp tüm gücümüzü ve konsantrasyonumuzu Beşiktaş derbisine vereceğiz. Kendi kaderimizi kendimiz çizeceğiz. Ama öncelikle aklımızda sadece Gençlerbirliği maçı olacak. ile deplazmanda oynadığımız maç var olma maçımızdı. Şimdi de üstü üste 2 maçımız bu şekilde olacak. Hepinize güvenim tam" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA