Fenerbahçe için kader haftası! Kritik viraja girildi
Fenerbahçe şampiyonluk yolunda çok önemli iki maça çıkacak. Fenerbahçe bugün Kadıköy’de Gençlerbirliği, önümüzdeki hafta da Beşiktaş ile bir sezona bedel 2 maç oynayacak. Zorlu maçlar öncesi Erol Bulut "Kaderimizi kendimiz çizeceğiz. Ama önce Gençlerbirliği maçını kayıpsız geçelim" dedi.
Sarı-Lacivertliler'in bugün Kadıköy'de Gençlerbirliği ve önümüzdeki hafta Vodafone Park'ta Beşiktaş karşısında alacağı skorlar şampiyonluk yarışındaki kaderini belirleyecek.
Fenerbahçe'nin puan kaybına tahammülü yok. Ancak öncelikle Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçları ligin gidişatı ve mental kondisyon açısından son derece kritik bir öneme sahip. Kanarya 2'de 2 yaparsa zirvede çok iddialı bir konuma gelecek.
Aksi durumda ise büyük bir sıkıntı yaşayacak. Durumun farkında olan teknik direktör Erol Bulut tüm hesaplarını galibiyet üzerine kurmuş durumda.
Dün futbolcularıyla antrenman öncesinde bir toplantı yapan Erol Bulut, "Çok kritik maçların arefesindeyiz. Ancak biz maç maç düşünmek zorundayız. Gençlerbirliği maçını hasarsız atlatıp tüm gücümüzü ve konsantrasyonumuzu Beşiktaş derbisine vereceğiz. Kendi kaderimizi kendimiz çizeceğiz. Ama öncelikle aklımızda sadece Gençlerbirliği maçı olacak. Trabzon ile deplazmanda oynadığımız maç var olma maçımızdı. Şimdi de üstü üste 2 maçımız bu şekilde olacak. Hepinize güvenim tam" ifadelerini kullandı.