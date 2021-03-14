Fırtına zirveden uzaklaştı! Erzurumspor 0-0 Trabzonspor MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Mesut Bakkal'ın çalıştırdığı Erzurumspor ile Abdullah Avcı'nın takımı Trabzonspor kozlarını paylaştı.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Maçın ilk devresinde her iki takım da pozisyon bulmakta güçlük çekerken, son bölümlerde mücadele bir hayli hareketlendi. Gol sesi çıkmayınca iki taraf da birer puana razı oldu.

Alınan bu sonucun ardından Erzurumspor puanını 27 yaparken kazanamama serisi 5 maça çıktı. Trabzonspor 52 puana ulaştı ve son 4 maçından 4 puan çıkarabildi.

Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.

İŞTE İLK 11'LER

Erzurumspor: Erzurumspor: Szumski, Leo, Teikeu, Bergdich, Butko, Boumal, Osman, Cenk Ahmet, Aatif, Emrah, El Kabir

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar IE, Hosseini, Marlon, A. Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

ABDULLAH AVCI KADROYU DEĞİŞTİRDİ

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, kadroda önemli değişikliklerle sahaya çıkacak. Kart cezalısı Vitor Hugo'nun yerine Hosseini'ye, sakatlığı bulunan Berat'ın yokluğunda ise Abdulkadir Parmak'a görev verecek. Performansında düşüş gözlenen Afobe'yi kesecek olan Avcı, Djaniny'yi ileri uçta kullanacak. Sağ bekte ise Serkan'dan formayı Hüseyin Türkmen alacak.

ERZURUMSPOR TRABZONSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI - ÖZET

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



2. dakikada Atıf Chahechouhe'nun ceza sahasına girer girmez kaleyi karşısına alıp çektiği sert şut yandan dışarı çıktı.



5. dakikada Emrah'ın ceza sahası içeresinden sert vuruşunda kaleci Uğurcan, topu güçlükle kornere çeldi.



16. dakikada ceza yayının üzerinde topla buluşan Yunus Mallı'nın kaleyi cepheden gören pozisyonda çektiği şut yandan auta gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

71. dakikada Cenk Ahmet'in sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Teikeu'nun kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.



77. dakikada Aatif Chahechouhe'nun sağ taraftan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Buğra'nın vuruşunu savunma güçlükle dışarı çeldi.



80. dakikada Ekuban'ın pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny'in aşırtma şutu üstten auta gitti.





81. dakikada ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Novikovas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.



90. dakikada Darri'nin pasıyla ceza yayında topu önünde bulan Aatif Chahechouhe'nun şutu yandan az farkla dışarı gitti.





Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Ok xx, M.Cem Satman xx

BB Erzurumspor: Szumski xx, Butko xx, Teıkeu xx, Leo xx, Bergdıch xx, Osman Çelik xx (Buğra dk.75 xx), Boumal xxx, Cenk Ahmet xx (Obertan dk. 75 xx), Chahechouhe xx, Emrah xx (Darri dk. 87 ?), El Kabir xx (Novikovas dk. 60 xx)

Yedekler: Kayacan, Hasan, Rashani, Gökhan, Özgür, Murat

Teknik Direktör: Mesut Bakkal



Trabzonspor: Uğurcan xx, Hosseini xx, Edgar xx, Hüseyin xx, Marlon xx, Yunus Mallı xx (Flavio dk. 65 xx), Abdulkadir xx (Baker dk. 86 ?), Ekuban xx, Bakasetas xxx, Nwakaeme xxx (Yusuf dk. 75 x), Djaniny xx

Yedekler: Erce, Safa, Atakan, Ahmetcan, Faruk, Afobe, Serkan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı kartlar: Boumal, Bergdich (BB Erzurumspor)