Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi sarı alarm

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi Gençlerbirliği ile kritik bir maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, puan cetvelinin son sırasında yer alan rakibinden çok Kadıköy'de üst üste gelen kötü sonuçlara bir yenisini eklemekten korkuyor. Bu sezon dış sahada 35 puan toplayarak ligin en iyisi olan sarı-lacivertliler, evinde ise 23 puan çıkardı.