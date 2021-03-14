Ankaragücü 3-0 Göztepe (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü ile Göztepe kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Başkent temsilcisi 3-0 kazandı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 28. ve 61. dakikalarda Börven, 63'te ise Endri Çekiçi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte üst üste 3. galibiyetini alan Ankaragücü puanını 29'a çıkardı. Göztepe ise 5 maç aradan sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve 39 puanda kaldı.

ANKARAGÜCÜ GÖZTEPE MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR - ÖZET

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada İbrahim Akdağ'ın pasıyla topla buluşan Saba, ceza sahasına girmeden şutunu çekti. Ancak bu pozisyonda iyi uzanan İrfan Can gole izin vermedi ve topu kornere tokatladı.





28. dakikada Atilla Turan'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Börven kafayı vurdu ve topu filelere göndermeyi başardı. 1-0

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada ceza sahasının ön çizgisinde Saba ile verkaç yapan Çekici önünde bulduğu topu kaleye gönderdi. Kaleci İrfan Can topu parmaklarının ucuyla çeldi.





60. dakikada Kitsou'nun ceza sahasına yerden kestiği pasta vuruşunu yapan Börven fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkaran isim oldu. 2-0



63. dakikada sol kanattan içeri kat eden Kitsiou topu Çekici'ye gönderdi. Bu futbolcunun yerden sert vuruşunda top filelerle buluştu ve Ankaragücü farkı yükseltti. 3-0

Karşılaşmada başka gol olmayınca MKE Ankaragücü mücadeleyi 3-0 kazanarak ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı.





Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Kemal Yılmaz xx, Candaş Elbil xx

MKE Ankaragücü: Friedrich xxx, Kitsiou xxx, Sarlija xxx, Kulusic xxx, Atilla Turan xxx, İbrahim Akdağ xxx, Çekiçi xxx (Orkan Çınar dk. 83 ?) x, Geraldo xx (Paintsil dk. 59 xxx) x, Alper Potuk xxx (Diousse dk. 64 xx) x, Saba xxx (Emre Güral dk. 83 ?) x, Börven xxx (Badji dk. 83 ?)

Yedekler: Furkan Bekleviç, Erdi Dikmen, Pinto, Ali Kaan Güneren, Voca

Teknik Direktör: Hikmet Karaman



Göztepe: İrfan Can Eğribayat x, Gassama xx (Murat Paluli dk. 71 x), Alpaslan Öztürk xx, Atınç Nukan x, Berkan Emir xx, Soner Aydoğdu xx, Obinna x, Diabate x (Ideye dk. 64 x), Esiti xx (Zulj dk. 64 x), Halil Akbunar x (Jahovic dk. 46 x), Ndiaye x

Yedekler: Megyeri, Kerim Alıcı, Mihojevic, Chagas, Kubilay Sönemez, Tripic

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Börven (dk. 28 ve dk. 60), Çekici (dk. 63) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Kitsiou (MKE Ankaragücü), Alpaslan Öztürk (Göztepe)